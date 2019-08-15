В Самаре проходит международный фестиваль «Палитра мира»

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Самарское региональное отделение международной ассоциации «Палитра мира» проводит в Самаре фестиваль, которые объединяет в себе множество творческих площадок и мероприятий. Ассоциация «La Palette du monde» («Палитра мира») была создана во Франции, она объединяет 22 страны и нацелена на развитие международного сотрудничества в различных направлениях художественно-прикладного, музыкального искусства. Самарские художники имеют возможность ездить на пленэры в различные уголки Франции, а французы с удовольствием делятся своим мастерством с самарцами. Во время фестиваля гости из Франции провели мастер-класс по танцам и живописи для воспитанников школы искусств №8, приняли участие в фестивале "Арт-город", организовав совместный пленэр с самарскими художниками. Накануне в галерее «Вавилон» состоялось открытие международной выставки «Палитра мира», сообщает горадминистрация.Одна из важных миссий ассоциации «Палитра мира» - развитие международного сотрудничества с российскими городами. О новых гранях взаимодействия в сфере культуры и искусства шла речь на встрече французской делегации с Сергеем Филипповым - Министром культуры Самарской области и Татьяной Шестопаловой – руководителем Департамента культуры и молодёжной политики Администрации г.о. Самара.«Я бываю в Самаре с 2008 года, и с радостью замечаю, как город меняется, хорошеет, становится всё более красивым и комфортным. Вам очень повезло: в Самаре невероятное разнообразие культур. Это касается и художников, и музыкантов, и детского искусства. Находясь здесь несколько дней, мы успели увидеть это широкое разнообразие», - отметил Клод Зигельмеер, президент международной Ассоциации «La Palette du monde» («Палитра мира»).«Для нас очень важно развивать международное сотрудничество во всех сферах культурной жизни. Реализация творческого проекта«Палитра мира» - очередной шаг к сближению художников мира, говорящих на языке искусства», - отметил Сергей Филиппов, Министр культуры Самарской области.«Искусство, живопись, музыка позволяют представителям разных стран прекрасно понимать друг друга. Мы уверены, что такие выставочные, творческие проекты лучше всего укрепляют дружеские связи между странами, создают позитивный имидж города и укрепляют его туристический потенциал», - говорит Татьяна Шестопалова, руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара.Под занавес фестиваля французская делегация примет участие в джазовом вечере с танцевальными мастер-классами и плэнером, который пройдёт 15 августа в 16:00 на открытой площадке около музея Модерна. Затем гости отправятся в Сызрань, на фестивали «Сызранский помидор» и «Серебряные трубы Поволжья».