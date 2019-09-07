В Самаре открывается выставка конкурса «Во славу земли Самарской»

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Празднование Дня города в Самаре в самом разгаре . Жителей и гостей областной столицы ждет насыщенная культурная программа, включающая концерты, выставки, квесты и многое другое. К примеру, в галерее «Новое пространство» открывается выставка конкурса «Во славу земли Самарской».Это выставка работ участников конкурса по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Авторы-студенты вузов и ссузов Самарской области. Конкурс проводится по инициативе педагогического сообщества, и при поддержке губернатораи депутатаРаботы участников представлены в номинациях живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Перед юными художниками была поставлена сложная задача – проявить свой талант, раскрывая уникальность родного края, его традиции, историю и современность, воссоздать образы выдающихся земляковПомогла в этом участникам конкурса образовательная сессия, включающая мастер-классы и творческие встречи с мэтрами изобразительного искусства, лекции по краеведению и истории региона.В итоге на суд жюри были представлены 472 конкурсные работы, сообщает Департамент информационной политики региона.К очному туру допущены 102 участника, чьи произведения и представлены в галерее «Новое пространство» с 7 по 21 сентября. Именно из их числа сегодня будут выбраны победители.