В Самаре открылась выставка израильского фотографа Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в святой земле»

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В Самарском епархиально-историческом музее открылась выставка израильского фотографа Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в святой земле». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области, посольства Израиля в России и Фонда Андрея Первозванного.В открытии выставки приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в РФ Гарри Корен, директор Международного общественного фонда содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного», Митрополит Самарский и Сызранский Сергий, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.Экспозиция собрана из 36 снимков, на которых изображены люди и места Израиля и Палестинской Автономии, относящиеся к Православной церкви Святой Земли. В частности, на них запечатлены священники, фотографии обрядов и интерьеров храмов. Особенностью работ является то, что все они были сделаны в вечернее время при свете свечей или луны.Впечатлениями поделился Сергей Филиппов: «Первое впечатление от выставки – это ощущение присутствия на Святой земле. Свет, сама глубина изображения не может, на мой взгляд, никого оставить равнодушным. Возможно, что события сегодняшнего дня — это начало культурного сотрудничества между Израилем и Самарской областью, поддержанного на государственном уровне. Для нас это очень важно, поскольку многим российским гражданам, в том числе жителям нашего региона, интересен Израиль как культура Святой земли, культура с древнейшей духовной историей. И, конечно, нам интересна культура современного государства Израиль».Снимки не имеют черт, по которым их можно отнести к той или иной исторической эпохе. Таким образом, Дафна Таль придала своим произведениям вневременной характер.«Это документальный фотопроект современного израильского художника Дафны Таль, продолжающийся уже около трех лет. Персональные выставки прошли уже в Афинах, на Кипре, в Финляндии, в Минске. После выставки в Санкт-Петербурге две фотографии вошли в коллекцию Эрмитажа. Мы готовы показать эту выставку всей России. Я благодарю Фонд Андрея Первозванного, руководство Самарской области, Самарскую митрополию. Уверен, эта инициатива будет содействовать наведению культурных мостов наших народов», — сообщил Гарри Корен.Выставка продлится до 21 августа, сообщает пресс-служба облправительства.6+