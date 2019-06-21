В Самаре открылась выставка израильского фотографа Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в святой земле»
21 июня 2019 11:15
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В Самарском епархиально-историческом музее открылась выставка израильского фотографа Дафны Таль «Крепкая Вера: православие в святой земле». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области, посольства Израиля в России и Фонда Андрея Первозванного.
В открытии выставки приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Израиль в РФ Гарри Корен, директор Международного общественного фонда содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного», Митрополит Самарский и Сызранский Сергий, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Экспозиция собрана из 36 снимков, на которых изображены люди и места Израиля и Палестинской Автономии, относящиеся к Православной церкви Святой Земли. В частности, на них запечатлены священники, фотографии обрядов и интерьеров храмов. Особенностью работ является то, что все они были сделаны в вечернее время при свете свечей или луны.
Впечатлениями поделился Сергей Филиппов: «Первое впечатление от выставки – это ощущение присутствия на Святой земле. Свет, сама глубина изображения не может, на мой взгляд, никого оставить равнодушным. Возможно, что события сегодняшнего дня — это начало культурного сотрудничества между Израилем и Самарской областью, поддержанного на государственном уровне. Для нас это очень важно, поскольку многим российским гражданам, в том числе жителям нашего региона, интересен Израиль как культура Святой земли, культура с древнейшей духовной историей. И, конечно, нам интересна культура современного государства Израиль».
Снимки не имеют черт, по которым их можно отнести к той или иной исторической эпохе. Таким образом, Дафна Таль придала своим произведениям вневременной характер.
«Это документальный фотопроект современного израильского художника Дафны Таль, продолжающийся уже около трех лет. Персональные выставки прошли уже в Афинах, на Кипре, в Финляндии, в Минске. После выставки в Санкт-Петербурге две фотографии вошли в коллекцию Эрмитажа. Мы готовы показать эту выставку всей России. Я благодарю Фонд Андрея Первозванного, руководство Самарской области, Самарскую митрополию. Уверен, эта инициатива будет содействовать наведению культурных мостов наших народов», — сообщил Гарри Корен.
Выставка продлится до 21 августа, сообщает пресс-служба облправительства.
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