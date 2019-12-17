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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре готовятся к открытию филиала Третьяковской галереи

17 декабря 2019 12:08
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В Самаре готовятся к открытию филиала Третьяковской галереи
Реставрация должна быть завершена до октября 2021 года.

В Самаре идет подготовка к масштабной реставрации фабрики-кухни с целью открытия в городе филиала Государственной Третьяковской галереи.
Напомним, контракт на приведение в порядок здания в виде серпа и молота на ул. Ново-Садовой, 149 получило АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление". Оно получит 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

В настоящее время организация ищет субподрядчика для проведения работ, которому планирует заплатить больше 621 миллиона рублей.

Реставрация должна быть завершена до октября 2021 года.

Сейчас здание 1932 года постройки не эксплуатируется, несущие конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии. В рамках реставрации планируется восстановить изначальное архитектурное решение фасадов, кровель, пишет Самру.ру.
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Комментарии


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