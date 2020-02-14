В Самаре дан старт фестивалю «Самарская студенческая весна 2020»
14 февраля 2020 13:37
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Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодёжи — Сергей Бурцев:
«Развитие и поддержка творческого потенциала студентов — это одна из ключевых задач национального проекта «Образование», в рамках которого реализуется фестиваль. В этом году мы обратили внимание на то, что грани студенческого творчества существенно расширились. Именно поэтому впервые в конкурсную программу фестиваля вводится направление «Журналистика». 2020 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным «Годом памяти и славы». В рамках фестиваля «Самарская студенческая весна 2020» для сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов была введена номинация «Патриотическая песня». Но патриотическая тематика не ограничивается только музыкальным направлением, поддержать тему «Победы» можно любыми номера или конкурсные программами».
Руководитель проекта «Самарская студенческая весны» Надежда Стаценко рассказала об особенностях положения этого года:
«Мы следуем многим трендам и изменениям в положении Российской студенческой весны, поэтому ещё в 2019 году наряду со студентам очной формы обучения к участию в фестивале присоединились студенты заочной и очно-заочной формы. В 2020 году в соответствии со стандартами Российской студенческой весны был увеличен возраст участников с 25 до 30 лет. Мы готовим серию мероприятий для участников с целью популяризации нашего фестиваля. 20 февраля состоится паблик-ток со студентами об особенностях и нововведениях в положении фестиваля 2020 года и трендах Российской студенческой весны».
Участниками областного фестиваля студенческого творчества ежегодно становятся более 3500 студентов высших учебных заведений Самарской области. Кульминация фестиваля - гала-концерт, который собирает на своей площадке более 2500 зрителей и 300 участников концерта. Во время концерта вручают специальные призы и объявляют победителей «Самарской студенческой весны».
Студенческая весна – это программа поддержки и развития студенческого творчества. Идея реализации проекта «Российская студенческая весна» появилась именно на территории нашего региона в 1992 году, а с 1993 года проект поддержал Российский Союз Молодежи, и он стал всероссийским. Учредитель фестиваля - Министерство образования и науки Самарской области, организатор - Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики», сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Социум
14 февраля 2020 13:22
Там проведут ремонт. Социум
103
14 февраля 2020 13:02
Так же был организован учебный семинар. Социум
61
14 февраля 2020 12:15
Глава региона эту идею нашел интересной и поддержал. Социум
83
Здравоохранение
14 февраля 2020 11:41
Новое учреждение работает на базе Самарской городской клинической больницы № 8. Здравоохранение
105
13 февраля 2020 13:58
Благодаря высокому профессионализму и мастерству докторов операция прошла успешно. Здравоохранение
299
13 февраля 2020 11:02
При выявлении одного из указанных недостатков потребитель вправе потребовать замены товара на аналогичный продукт той же марки. Здравоохранение
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