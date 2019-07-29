В России стартует режиссерский конкурс с призовым фондом в 1 миллион рублей

85

Команда Фестиваля уличного кино, проходящего этим летом в 1100 городах и населенных пунктах России, запускает новый конкурс для молодых режиссеров «А4». Конкурс проходит при поддержке производителя бумаги «Снегурочка».Участвуй в коротком питчинге на официальном сайте проекта http://a4.wsffest.com/, сними и отправь организаторам короткометражный фильм (до 5 минут) и пройди оценку жюри. Экспертами конкурса выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей ПОПОГРЕБСКИЙ, один из ведущих российских сценаристов, автор фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей ЗОЛОТАРЕВ, актер театра и кино Владимир ВДОВИЧЕНКОВ.«Конкурс «А4» проходит уже второй год, – комментирует генеральный продюсер Фестиваля Александр Щеряков. – Прошлой осенью мы запустили его впервые и неожиданно для себя собрали 256 фильмов со всей страны. Председателем жюри выступил наш хороший друг – режиссер Валерий Тодоровский. Победителем стал молодой режиссер Иван Семененко с короткометражкой «Жить». С начала года нас заваливали письмами: будет ли продолжение? Так вот, продолжение стартует прямо сейчас!»Фильм-победитель будет озвучен на церемонии закрытия Фестиваля в Москве. Его автор получит 1 миллион рублей. Более подробную информацию ищите на сайте проекта: http://a4.wsffest.com/Фото: pixabay.com