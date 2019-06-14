В День России самарские областные музеи бесплатно посетили более 4 тыс. человек

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12 июня вся страна отмечала День России. Многие музеи страны в этот день работали бесплатно. Самарская область также присоединилась к этой акции.Двери Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина были открыты для всех желающих прикоснуться к прошлому отечества. Вход на постоянные экспозиции музея и его филиалов, а также на выставку «Гжель» был сделан бесплатным. Гости смогли поближе познакомиться с современной историей нашего края, увидели уникальный мир далеких геологических эпох и археологические находки, относящиеся к разным векам, а также больше узнали о традициях предков.Дом-музей В.И. Ленина предложил в этот праздничный день юным гостям бытовую экспозицию.Всего в День России Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина и его филиалы посетило 2620 человек.12 июня в Самарском областном художественном музее и в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево вход на постоянные экспозиции также был бесплатным. В течение дня в художественном музее было проведено несколько бесплатных экскурсий "История Русского искусства". Всего экспозиции художественного музея посетили 1424 человека, и 337 человек бесплатно побывали в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево.Также прямо в музее посетители могли принять участие в самом масштабном городском квесте «Моё время в моей стране», приуроченном к Дню России. Шесть из 85 (по числу регионов России) «станций» квеста находились в филиалах музея им. П.В. Алабина: Музее Модерна и Доме-музее М.В. Фрунзе, одна станция расположилась в художественном музее. Жители Самары смогли узнать о достопримечательностях других областей, краев и республик, нарядах и обычаях народов Российской Федерации, сообщает пресс-служба облправительства.