В День России самарские областные музеи бесплатно посетили более 4 тыс. человек
14 июня 2019 09:55
75
12 июня вся страна отмечала День России. Многие музеи страны в этот день работали бесплатно. Самарская область также присоединилась к этой акции.
Двери Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина были открыты для всех желающих прикоснуться к прошлому отечества. Вход на постоянные экспозиции музея и его филиалов, а также на выставку «Гжель» был сделан бесплатным. Гости смогли поближе познакомиться с современной историей нашего края, увидели уникальный мир далеких геологических эпох и археологические находки, относящиеся к разным векам, а также больше узнали о традициях предков.
Дом-музей В.И. Ленина предложил в этот праздничный день юным гостям бытовую экспозицию.
Всего в День России Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина и его филиалы посетило 2620 человек.
12 июня в Самарском областном художественном музее и в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево вход на постоянные экспозиции также был бесплатным. В течение дня в художественном музее было проведено несколько бесплатных экскурсий "История Русского искусства". Всего экспозиции художественного музея посетили 1424 человека, и 337 человек бесплатно побывали в Историко-музейном комплексе в селе Ширяево.
Также прямо в музее посетители могли принять участие в самом масштабном городском квесте «Моё время в моей стране», приуроченном к Дню России. Шесть из 85 (по числу регионов России) «станций» квеста находились в филиалах музея им. П.В. Алабина: Музее Модерна и Доме-музее М.В. Фрунзе, одна станция расположилась в художественном музее. Жители Самары смогли узнать о достопримечательностях других областей, краев и республик, нарядах и обычаях народов Российской Федерации, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 июня 2019 10:35
Он уже проделал большой путь из Керчи с остановками в крупных городах. Социум
58
14 июня 2019 10:18
Дискуссия на эту тему развернулась в Twitter. Социум
61
14 июня 2019 09:45
В случае одобрения инициатива позволит увеличить доходы мамы, если она согласится выйти на работу раньше. Социум
73
Здравоохранение
14 июня 2019 10:47
Специалисты осмотрят пациентов старше 18 лет. Здравоохранение
39
13 июня 2019 09:49
Кофе вызывает зависимость, схожую с никотиновой. Здравоохранение
281
12 июня 2019 11:28
Специалисты проанализировали более 2 тысяч случаев аппендицита. Здравоохранение
304
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13847
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13922
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14127
Туризм
12 июня 2019 13:04
Он стал победителем сразу в двух номинациях. Туризм
241
11 июня 2019 13:18
Приём и учёт заявлений будут осуществлять подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ. Туризм
265
11 июня 2019 11:26
Меньше всего желающих пить в отпуске крепкий алкоголь. Туризм
293
Образование
11 июня 2019 15:39
Особое внимание уделяется тем проектам, у которых уже есть заинтересованные партнеры и потенциальные потребители. Образование
272
11 июня 2019 12:11
Трудоустройство людей с ментальной инвалидностью в Самарской области – не миф, но реальность! Образование
197
10 июня 2019 16:35
Звуковые импульсы улавливают с помощью уникальной установки. Образование
309
Культура
14 июня 2019 09:55
Гости смогли поближе познакомиться с историей нашего края. Культура
74
14 июня 2019 09:26
Он примет участие в I Всероссийском фестивале «Мечты Ассоль». Культура
79
13 июня 2019 16:12
15 и 16 июня, на набережной Волги (Некрасовский и Маяковский спуски) стартуют творческие программы в рамках проекта «Культурное сердце России». Мероприятия... Культура
262
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14646
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14229
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
883
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1372
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
309
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
306
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
284
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
381
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
368
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
322
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
230
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
528
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
556
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
312
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
615
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
541
Мероприятия