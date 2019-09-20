Участники фестиваля «Театральное Приволжье» проведут театральный квест для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

115

В регионах Приволжского федерального округа продолжается фестиваль «Театральное Приволжье». Участники проекта – студенческие и школьные театры. Коллективы юных актеров и режиссеров, объединенные идей популяризации театрального искусства, выступают инициаторами различных социальных и культурных акций. Одна из таких инициатив – показ спектаклей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.17 октября 2019 года образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек» - номинант регионального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье» посетит областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга». Воспитанникам учреждения покажут спектакль «Маленькая Баба-Яга» и проведут для них театральный квест. Также юные зрители будут задействованы в познавательной интерактивной игре.Ребятам предстоит выполнить задания по театральной тематике, и самим принять участие в коллективном театрализованном действии.«Основная задача игры познакомить детей с составными элементами кукольного спектакля, с законами жизни театра, привить им интерес к театральному искусству», - отметил руководитель театра Виктор Михайлов.«Театральное Приволжье» - один из проектов Года театра, объявленного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО, сообщает пресс-служба облправительства.Напомним, что завершен региональный этап проекта. С 28 спектаклями, победившими в регионах ПФО, зрители могут познакомиться на сайте проекта театральноеприволжье.рф.