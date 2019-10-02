Творческая встреча в память о легендарном конструкторе Дмитрии Козлове состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке
2 октября 2019 13:23
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3 октября 2019 г в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация издания, посвященного легендарному конструктору Дмитрию Ильичу Козлову. Мероприятие пройдет в рамках творческой встречи с соратниками и последователями Д.И. Козлова.
Книга «Созидатель, учитель, легендарный конструктор, наш современник… Дмитрий Козлов» издана в год 100-летия Дмитрия Ильича, включает воспоминания людей, работавших с Д.И. Козловым, родных и друзей, редкие и неизвестные фотографии из личного архива семьи конструктора. Авторы, а это сотрудники ракетно-космического центра «Прогресс», коллеги прослеживают путь Дмитрия Ильича от студента до создателя ракетно-космической техники, ведущего конструктора «семерки», соратника С.П. Королева; рассказывают о фронтовых дорогах, а также деятельности Д.И. Козлова как известного ученого, основателя научной школы.
Дмитрий Ильич Козлов относится к той плеяде отечественных специалистов, которые являются первопроходцами современного ракетостроения и пионерами мировой космонавтики. Он прожил большую трудовую и творческую жизнь и немного не дожил до своего 90-летия. Занимался созданием первых в мире стратегических ракет межконтинентальной и средней дальности, ракетно-космических систем стратегической видовой разведки.
Почти полвека Д.И. Козлов возглавлял конструкторское бюро, которое многие знали как «фирму Козлова». Были разработаны лучшие образцы ракетно-космической техники: ракеты-носители типа «Союз», широко известные во всём мире, и принципиально новые космические аппараты дистанционного зондирования Земли. Также Д.И. Козлов инициировал множество международных проектов.
По признанию авторов, изданная книга - это дань уважения и памяти легендарному конструктору ракетно-космической техники, учёному и гражданину. На встрече в библиотеке, ветераны ракетно-космической отрасли, соратники Дмитрия Ильича Козлова поделятся своими воспоминаниями о годах работы с легендарным конструктором, ответят на интересующие вопросы.
Также можно будет познакомиться с небольшой выставкой изданий из фондов библиотеки, посвященной конструктору - книги, журналы, газеты.
Начало встречи: 3 октября, в 12:00, конференц-зал библиотеки.
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