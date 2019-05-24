Танцевальный перфоманс пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета

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24 мая в 16:30 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета будет представлен перфоманс с участием танцовщика из Доминиканской республики Joel Genao Amador( Джоел Амадор), театра танца СКРИМ, артистов театра.Джоел Амадор приехал в Россию с целью познакомиться с национальной культурой. Идея путешествия возникла после знакомства с хореографом из Самары - Эльвирой Первовой на Американском дэнс фестивале. Отдыхая в Самаре, Джоел посещал репетиции театра танца Скрим, после которых возникла идея совместного творчества.Проект интересен объединением танцовщиков современного танца, артистов балета и хореографа, педагога, танцовщика из Доминиканской республики.Вход свободный.6+