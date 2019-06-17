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Новости /  Общество /  Культура  

Стало известно, кто приедет на Грушинский фестиваль 2019

17 июня 2019 11:58
162
Стало известно, кто приедет на Грушинский фестиваль 2019
Этот список будет дополняться.

С 4 по 7 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области пройдет ежегодный фестиваль авторской песни им. В. Грушина.
В настоящее время площадку готовят к событию. Зрителей ждут многочисленные музыкальные выступления, спортивные соревнования и большой гала-концерт на горе, пишет Самру.ру.

Почетные гости фестиваля

Александр Городницкий
Олег Митяев
Алексей Иващенко
Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов (проект «Частный случай»)
Вадим и Валерий Мищуки
Галина Хомчик
Вадим Егоров
Грушинское трио
Татьяна Визбор
Александр Щербина
Павел Пиковский
Василий Уриевский
Григорий Данской
Ксения Полтева
Тимур Ведерников и Катя Котеночкина
Татьяна Дрыгина
Наталья Кучер
Валерий Боков
группа «Ромарио»
Андрей и Ирина Колесниковы
Вячеслав Ковалев
Марина Дмитриева
Дмитрий Бикчентаев
Алина Симонова
Валерий Чечет
Анастасия Фролова и Александр Мочалов (группа «Мезозой»)
Веста Солянина
Джош Ланца
Алексей Хомчик
Ансамбль Витаминки
Виктор Кузьменко
Юрий Карпов

Гости площадки «Междуречье»:

Алексей Бардин
Ансамбль «Своя игра»
Алексей Мельников
Вера Вотинцева

Гости площадки «Квартира»:

Александр Саввин
Проект «Гитарин»
Дмитрий Дубров
Роман Филиппов
Дмитрий Вагин
Группа «Вторая доля»
Дуэт «ЧБ»
Умка
Группа «твоя дивизия»
Группа «Два Егора»

Гости площадки «Зазеркалье»:

Александр Макаренков
Эльмира Галеева
Слава Сэ
Александр Жуков и Игорь Хомич

Гости площадки «Чайхана»:

Павел Юдин
Ян Гуревич
Андрей Лобанов
Александр Топольников

Гости площадки «Азия+»:

«Театр двух» Галина и Андрей Соловьевы
Иван Соловьев
Игорь Белый
«Звукоукладочная артель»
«Будущие покойники»
«Своя философия»
Николай Филимонов
Лев Сандлер
Ольга Паньшина
Любовь Глотова
Виктор Воронов
Студия «Зелёный поезд» (Саратов)
Клуб «Союз друзей» (Самара)

Гости площадки «Победа»:

Сергей Кузнецов
ВИА «Синяя птица»
Группа «Военсабой»
Группа «Гвардия»
Группа «Любители этого дела»
Хор Самарской духовной семинарии
Воздушный шар

Гости площадки «Кольский бугорок»:

Екатерина Божева и Алексей Стрельников
Наталья Бирина
Алексей Нежевец
Сергей Приползин
Группа «Ключевое слово»
Группа «Легкие»
Владимир Юринов
Илья Оленев

Гости площадки «Время колокольчиков»:

Ансамбль «Пятый корпус»
Дайте Грэмми
Варвара и Сергей Луговские
Прибылов Николай
Читаев Виктор
Николаев Сергей
Котов Евгений
Дуэт «Ударение на Б»
Юлия Бессонова и группа «Тяжёлый Случай»
ЭТРУССКИ
Дэнъ Izдольный
Мартынов Анатолий
Мирошкин Владимир
Игнатов Константин
Кружок по интересам ЖБ
Екатерина Яшникова
А•КОСТИН
Андрей Петров
Трио «ЛЮЛИ»
Маргарита Ильина
Сергей Дворский
ВИА Гвардия
Два Рима
#ХардBARDбАнд
Жанна По
Чикалев Юрий
Презумпция Невменяемости
Сны Саламандры
Трувер
D’Green
Тропы не врут
Список не полный и будет дополняться.

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