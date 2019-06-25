Состоялся выпускной дипломный концерт студентов Самарского хореографического училища (колледжа)

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24 июня на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску студентов Самарского хореографического училища (колледжа). Выпускников с одним из главных событий в жизни поздравили врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, врио директора Самарского академического театра оперы и балета Елена Таранова, директор училища Регина Молошник, педагоги, родители и выпускники предыдущих лет.«В студенческой жизни нет более волнующего момента, чем тот, когда вы в последний раз приходите как студенты, а уходите уже самостоятельными, взрослыми, совершенно в другом статусе людьми. Сегодня мы ощущаем не только грусть расставания, но и гордость за каждого из вас», — поделилась Регина Молошник.В первом отделении торжественного мероприятия выпускники показали свои дипломные работы: сцены из классических балетов (Ц. Пуни, Р. Дриго. Adagio и Pas de six из балета «Эсмеральда»; А. Глазунов, Панадерос из балета «Раймонда»; П. Чайковский. Pas de deux принцессы Флорины и Голубой птицы из балета «Спящая красавица» и др.) и концертные номера.«Хочется, чтобы вы никогда не потеряли то чувство магии балета, которое когда-то вас привело в хореографическое училище и определило танец как будущую профессию», — напутствовала выпускников Елена Таранова.Во втором отделении глава областного минкульта Сергей Филиппов вручил выпускникам дипломы. «От всей души желаю вам успеха в дальнейшем обучении и в профессиональном росте. Мы будем с интересом следить за вашими достижениями. Особенно приятно, что некоторые из вас останутся работать здесь, в Самарском академическом театре оперы и балета, и будут выходить на эту сцену уже полноправными участниками творческого процесса», — отметил Сергей Филиппов.Из шести выпускниц две приглашены работать в балетную труппу самарского театра, одна - в балет Государственного Волжского русского народного хора, одна балерина приглашена в Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (Саранск), а еще двое продолжат обучение в Самарском государственном институте культуры и Санкт-Петербургском государственном институте культуры.