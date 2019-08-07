Состоялось открытие фестиваля самарской иллюстрации «Барбазуль»-2 «Иллюстраторы в городе. Афиша»

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3 августа в Самарском областном художественном музее состоялось открытие 2-го фестиваля иллюстрации «Барбазуль». В его рамках в одном из залов музея прошел вернисаж выставки «Иллюстраторы в городе. Афиша».В день открытия во дворе музея провели иллюстраторский маркет с продажей комиксов, зинов, постеров, шопперов и креативной одежды от участников фестиваля. Также во дворе прошел мастер-класс от стрит-художника Дениса Tachez по созданию стрит-арта «Выход в пространство», участники которого аэрозольными красками раскрасили предварительно подготовленный арт-объект. Музыкальную атмосферу вечера создавал диджей Олег Рострос.«Целью фестиваля стало знакомство жителей города с талантливыми иллюстраторами. В общей сложности было собрано 40 участников, каждый из которых получил задание сделать рекламную афишу к любому заинтересовавшему их событию в Самаре», - отметила куратор фестиваля 2019 года иллюстратор Яна Клинк. Также кураторами проекта выступили иллюстратор Клауд Кастл (Самара) и Студия Лебедева (Мск).Среди участников фестиваля можно отметить такие имена, как Сева Выводцев, Света Кальбова, Илья Бузинов, Серафима Волга, Ольга и Саша Филимоновы, Катя Горелова, Денис Tachez, Bonny Clabber, Никита Бордюр, Лёша Гоуст и др.Фестиваль «Барбазуль» появился в 2018 году, благодаря активному участию дизайнера, фотографа и музыканта Александра Бердина-Лазурского, который стал первым организатором проекта. Главная идея «Барбазуля» состояла в том, чтобы собрать на одной площадке и познакомить друг с другом талантливых самарских иллюстраторов. Опыт второго фестиваля полностью подтвердил успешность выбранного курса!