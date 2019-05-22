Состоялось открытие Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост №8» в Новокуйбышевске
22 мая 2019 10:39
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С 20 по 25 мая в театрально-концертном комплексе «Дворец культуры» г.о. Новокуйбышевск при поддержке Правительства Самарской области проходит Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост». Он был основан в 2001 году Эльвирой Дульщиковой и проводится один раз в два года. Фестиваль вошел в культурную среду города и Самарской области, сформировав собственную историю. «ПоМост №8» посвящен театральным специальностям. В рамках фестиваля предусмотрены семинары, лекции, творческие встречи, способствующие обмену опытом между театральными специалистами. Темой 2019 года стал «Свет». Специальную программу составят выставка новейшей световой театральной аппаратуры и ее презентация, которую представит московская фирма «ДОКА Центр».
От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова гостей и участников фестиваля поздравила заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина. «В 2001 году в Новокуйбышевске театром-студией «Грань» была заложена замечательная традиция – проведение театрального фестиваля. На протяжении всех этих лет фестиваль собирал в небольшом промышленном центре российские театральные коллективы, способствовал обмену творческим опытом и открытию новых имен. В Год театра в России фестиваль решается на эксперимент, демонстрирует новые возможности и форматы. Впервые в рамках форума пройдет лаборатория для театральных специалистов. Уверен, это будет способствовать творческому росту, профессиональному развитию служителей сцены», - в частности, было отмечено в приветственном адресе.
В первый фестивальный день Константин Ермихин (режиссер студии «Шоу Консалтинг») провел семинар «Алгоритм художественной разработки спектакля/шоу», открылась выставка, посвященная Э.А. Дульщиковой «Окна любви», в фойе театрально-концертного комплекса начала работать световая инсталляция Дмитрия Храмова «Грани света», открылась фотовыставка Дмитрия Дубинского «За кулисами. Средневековые французские фарсы», а также фотовыставка «Король Лир». Авторы проекта Александр Бердин-Лазурский, Дмитрий Недыхалов, Татьяна Чекмезова. Художник по свету – Константин Ваулин.
Открылся «ПоМост №8» спектаклем Ярославского театра имени Федора Волкова «Чайка. Эскиз» (16+) в постановке Евгения Марчелли. Художник по свету - Дмитрий Зименко (Митрич). В 2017 году спектакль выдвигался на «Золотую маску» в пяти номинациях, в том числе в номинации «Лучшая работа художника по свету».
22 мая спектакль «Имаго-Ловушка» (16+) в постановке и хореографии Татьяны Багановой представит екатеринбургский театр «Провинциальные танцы». Художник по свету -Максим Сергачев. «Имаго-ловушка» - лауреат «Золотой маски» 2018 года в номинации «Лучший спектакль в современном танце».
24 мая Глазовский драматический театр «Парафраз» покажет спектакль «Вино из одуванчиков» (16+) в постановке Дамира Салимзянова. Режиссер в своем спектакле исполняет главную роль. В 2018 году на Фестивале театров малых городов России Дамир Салимзянов стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль». В 2017 году спектакль «Вино из одуванчиков» вошел в лонг-лист «Золотой маски».
Хозяева фестиваля - театр «Грань» - покажут два своих спектакля, это премьерный «Манкурт» (16+) и «Старший сын» (14+). Художник по свету в этих спектаклях - Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург).
«В этот день состоится очень важное для театра-студии «Грань» событие – закладка камня в строительство нового театра. Театр в этом городе нужен. Этот фестиваль родился в этом городе. Я хочу сохранить его здесь. Театр «Грань» будет развиваться именно в Новокуйбышевске», - сообщил художественный руководитель и режиссер театра Денис Бокурадзе.
Завершится «ПоМост №8» 25 мая уличным карнавальным шествием и выступлением французской труппы Les filles du renard pâle.
Подробная информация о фестивале:
https://theatre-gran.ru/o-teatre/festival-pomost/pomost-8/
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