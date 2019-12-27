Самая спортивная ёлка Самарской области ждет гостей

107

С 28 декабря и каждый день новогодних каникул Самарская Олимпийская Деревня ждёт вас и ваших детей на самую масштабную спортивно-развлекательную ёлку! 15 бесплатных площадок, праздничные интерактивные представления, каждый день разные события дня, фан-аттракционы, детская дискотека и бесплатные концерты с зажигательными хитами ежедневно в 20.00!Здесь будет много интересного! Катки для взрослых и малышей с пунктом проката, лыжная трасса с возможностью арендовать оборудование и с подсветкой в вечернее время, хоккейная площадка, площадка фан-кёрлинга, площадка для игры в юкигассен, две горки, арт-аллея снеговиков, гигантский кикер, аттракцион “Прыгни как Соболев”, беговелы на лыжах, инклюзивный парк, фуд-корт и многое другое! Отличная альтернатива салатам - Новый год в стиле ЗОЖ! Сделайте фотографии на память с гигантскими световыми арт-объектами и снимите фан-сторис в фирменной инста-маске, чтобы показать пример друзьям и знакомым.Снегурочка и её друзья ждут детей в самом волшебном месте Олимпийской Деревни - сказочном Тереме Снегурочки. Это увлекательное, театрализованное представление, в котором оживают любимые герои сказок. Они рассказывают интересные истории и дают задания, которые необходимо выполнить перед встречей с красавицей Снегурочкой.Снеговик-почтовик расскажет о нелегкой работе почты Деда Мороза и предложит написать своё письмо с заветным желанием. Сказочница расскажет о Тропе сказочных побед и познакомит детей с хозяйкой Терема. И, конечно же, сама Снегурочка встретит посетителей, расскажет о Дедушке Морозе и даже поделится интересными вещицами из «волшебного сундука сказок».0+29 декабря в 20.00 - концерт группы Мадам Брошкина, СамараВыступающая с полноценной духовой секцией банда превращает поп-хиты от народно любимой “Ксюши” до нетленок Дорна в бодрейший разудалый ска-панк, без зазрения совести придумывая стопроцентно любимым вам песням новые версии. Не танцевать невозможно! В этот вечер на танцполе будет жарко!30 декабря в 20.00 - Ди-джей сет12+31 декабря - новогодняя программа и сказочный салют:12:00-14:00 - Событие дня - Лыжный забег, которым мы проводим уходящий год. Каждый участник получит приз!20:00-03:00 - Встречаем Новый год вместе! Вас ждёт большой концерт на главной сцене #sportvill, а также дискотека для детей и взрослых, подарки и призы.Ответственные за новогоднее настроение:Барабанное шоу знаменитых самарских ударниц праздничного труда Loud Street Girl.Квартет саксофонистов «Наши люди».Электрофолк трио NeZabava: народные плясовые в современной обработке.Певческий ансамбль «Добро», исполняющий современные версии народных и авторских песен.Знаменитый театрализованный музыкальный перфоманс «Пластилиновый Дождь». Кавер-группы “ЭкватОр и “Корица”.Ваши любимые плясовые в исполнении дуэта «Матреха».Специальное поздравление Деда Мороза и Снегурочки.1:30 — новогодний салют из 4600 залпов!12+Для гостей будут работать две бесплатные парковки, будет продлено время работы общественного транспорта и будут запущены три шаттла от остановок общественного транспорта до деревни.Вход свободный, площадки бесплатные. Добро пожаловать!Подробное расписание на официальном сайте samaraarena.events___________________________