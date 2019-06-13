Самарцев приглашают на выставку «Свияжский печной изразец. XVII в. – начало XX в.»
13 июня 2019 09:55
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13 июня в 14:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) состоится открытие выставки «Свияжский печной изразец. XVII в. – начало XX в.».
Экспонатами выставки станут элементы декора старинных печей, являющиеся самостоятельными произведениями искусства.
Представленные на выставке печные изразцы принадлежат к разным печным наборам, относящимся к конструктивным частям изразцовой печи. Хронологически они охватывают период более трех столетий. Также будут представлены изразцы, хранившиеся в семьях свияжцев, голландские и российские заводские изразцы рубежа XVIII в. – начала XX в.
Посетители смогут вблизи познакомиться с этим удивительным и сегодня уже забытым пластом поистине уникального художественного творчества.
Выставка проходит совместно с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» и продлится до 25 августа.
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