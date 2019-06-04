Самарцев приглашают на выставка «За тех, кто в море»

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Сегодня, 4 июня, в 18.00 в выставочном зале Союза Художников России (ул. Молодогвардейская 209) открывается художественная выставка «За тех, кто в море».Художник и море как две половинки одной души, творческая стихия и стихия природы объединяются, закручиваясь в непредсказуемый водоворот. Это взаимное притяжение рождает волшебные сюжеты: живопись, графика, скульптура, эмаль – любая художественная техника посвящает зрителя в яркий завораживающий мир. Море красок, море цвета и настроения, море как источник вдохновения. Набегающие на берег волны, мрачные скалы, греющиеся в лучах солнца, шум прибоя, бесконечный простор. Игра света, восходы и закаты. Зачитанные в детстве до дыр книжки о пиратах, путешественниках и сундуках с сокровищами. Парусники, корабли, лодки, люди. Те, кто, следуя мечте, связали свою судьбу с водной стихией. И те, кто живут размеренной жизнью на берегу – верят и ждут, волнуются за тех, кто в море. А оно, как и сама жизнь, ни на мгновение не останавливается, изменчиво в движении, противоречиво, непостижимо. То нежное и ласковое, то бушующее и опасное, море никогда не повторяется. Как не повторяются представленные на выставке работы, каждый автор на своей волне, каждый влюблен в море по-своему. И передает силу этой любви зрителю. У моря тысячи лиц и состояний, и каждый найдет что-то родное и близкое себе.Участники выставки члены самарской организации Союз Художников России. автор: Анна Щелокова.3+