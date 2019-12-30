Самарцев приглашают на вечер камерной и органной музыки “Изысканные виртуозы 18 века”

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Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерты камерной и органной музыки «Изысканные виртуозы 18 века», который состоится 12 января в 17.00.С новой программой в Самарской кирхе выступят замечательные российские музыканты, солисты барочной капеллы «Золотой век» (Москва) Александр Листратов (барочная виолончель) и Алексей Шевченко (орган). Среди композиторов, чьи произведения прозвучат в концерте – И.С. Бах, Ж.-П. Дюпор, Ж.-Л. Дюпор, В.А. Моцарт. Всех этих композиторов объединяет не только изысканная сочинительская техника, но и то, что при жизни они были более знамениты, прежде всего, как исполнители, в том числе и своей музыки. Иоганн Себастьян Бах – непревзойдённый исполнитель-органист своего времени и кантор, музыкальное наследие которого поистине огромно. Французские виолончелисты – братья Жан-Пьер и Жан-Луи Дюпоры. Старший брат, можно сказать, проложил путь для младшего – он был как выдающимся исполнителем, так и высококлассным педагогом, который оставил после себя еще и ряд музыкальных опусов. Младший брат – Жан-Луи Дюпор к 19 годам завоевал репутацию блестящего виртуоза, впоследствии Л.в. Бетховен доверит именно ему первое исполнение своих сонат для виолончели и фортепиано. Братья играли в Берлинской придворной капелле, а их музыкальные сочинения остались значимыми страницами школы игры для виолончелистов. А что говорить о чудо-ребенке и знаменитом классике Вольфганге Амадее Моцарте? Это один из самых популярных композиторов по сей день и удивительный виртуоз, обладавший феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации, который не просто работал во всех музыкальных формах своего времени, но и добился в них большого успеха, а многие из его сочинений признаны неоспоримыми шедеврами.Слушателей ждёт изысканная виртуозная программа и путешествие по музыкальной карте Европы от барокко до классики – по Германии, Франции и Австрии вместе с ведущими специалистами в области исторического исполнительства.Исполнители:лауреаты международных конкурсовАлександр Листратов – барочная виолончельАлексей Шевченко – органВход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)6+