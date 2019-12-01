Самарцев приглашают на фотовыставку «Неслучайные истории»

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5 декабря в 16:00 в молодежном лофте StrelkaHall (г. Самара, ул. Вилоновская, д. 30) состоится торжественное открытие фотовыставки «Неслучайные истории», приуроченной к празднованию Международного дня добровольцев.Молодые самарские фотохудожники презентует проекты о добровольцах региона. Также на выставке будут работать интерактивные зоны: состоится премьера добровольческого фильма «Волонтеры будущего. Часть первая», молодёжное общественное движение «Лапа» познакомит гостей с питомцами приюта для животных, благотворительная организация «Свежий ветер» проведет мастер-класс по кастомайзингу (декорирование и переделка старой одежды). Для гостей фотовыставки организаторы проведут «Добрый урок», где расскажут о добровольчестве и как стать волонтером.Программа открытия фотовыставки:16:00-16:30 – торжественное открытие фотовыставки16:30-19:00 – работа фотовыставки, интерактивных площадок и мастер-классов.Фотовыставка пройдет в рамках акции «Неслучайные истории», которая является частью главного волонтерского события региона – Форума добровольцев Самарской области. Акция рассказывает о людях, которые помогают в больницах и хосписах, ищут потерявшихся детей, приходят в детские дома, решают экологические проблемы, занимаются благоустройством и организацией событий. Организаторы акции публикуют истории о добровольцах, которые помогают людям.Выставка будет работать ежедневно с 5 по 12 декабря.