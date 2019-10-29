Самарскую культуру представили в Италии

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Проект «Дни русской культуры в Италии» вошёл в число победителей конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Благодаря этому с фольклорной культурой Самарского края и народными традициями нашей страны познакомятся семь старинных европейских городов, каждый из которых является жемчужиной мирового масштаба.Более 50 учащихся и педагогов Православной классической гимназии, Гуманитарного колледжа, Поволжского православного института и Поволжского Института Итальянской Культуры отправились в двухнедельный европейский тур.20 октября на площади Piazza del Popolo в Равенне в Италии прошел первый концерт ансамбля "Алконост" и хора "Лик". Он завершился танцевально-игровой вечеркой, которая проходила под аккомпанемент народных инструментов. Большая площадь вместила около 600 зрителей. Жители Равенны могли сами принять участие в традиционной русской забаве и одновременно могли любоваться русскими яркими, новыми костюмами участников проекта.По окончании вечерки прошел интерактивный лекторий "Изучение традиционных музыкальных инструментов и произведений", который провел руководитель ансамбля "Алконост" Иван Макеев. Одновременно в школе русского языка "Радость" прошел мастер - класс по рукоделию "Изготовление традиционной игровой русской тряпичной куклы". Итальянская молодежь под руководством наших ребят изготовила куклы - платочницы, куклы-пеленашки, узелковых зайчиков, также ребята научились валять бусы - традиционное украшение народного женского костюма Самарской губернии.21 октября в Институте Марко Поло в Римини провели концерт-вечерка. Там же прошли и два мастер-класса: кулинарный - «Русская чайная традиция» с интерактивным уроком «Изучение глаголов русского языка через чайную традицию» и по рукоделию - «Изготовление традиционной русской игровой тряпичной куклы: «Кукла – платочница». Ребята подготовили выставку детских работ «Россия в каждом доме», экспозицию «Уголок России» и подарки итальянским друзьям из Института Марко Поло, теплые отношения с которыми в Православной гимназии длятся уже не первый год.В третий основной день проекта 22 октября в одном из старейших монастырей Флоренции Сан Марко состоялся интерактивный урок - дефиле "Народный женский костюм Самарской губернии" с выставкой детских работ "Россия в каждом доме" и экспозицией "Уголок России". По Флоренции участники проекта дефилировали в традиционных русских костюмах, привлекая живое внимание гостей города и жителей. На улицах Флоренции весь день звучали русские песни, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com