Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 29 октября, 14:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +8 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/10:
USD 63.87
-0.13
EUR 70.84
-0.28
Новости /  Общество /  Культура  

Самарскую культуру представили в Италии

29 октября 2019 13:12
60
Самарскую культуру представили в Италии
Там проходят «Дни русской культуры».

Проект «Дни русской культуры в Италии» вошёл в число победителей конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Благодаря этому с фольклорной культурой Самарского края и народными традициями нашей страны познакомятся семь старинных европейских городов, каждый из которых является жемчужиной мирового масштаба.

Более 50 учащихся и педагогов Православной классической гимназии, Гуманитарного колледжа, Поволжского православного института и Поволжского Института Итальянской Культуры отправились в двухнедельный европейский тур.
20 октября на площади Piazza del Popolo в Равенне в Италии прошел первый концерт ансамбля "Алконост" и хора "Лик". Он завершился танцевально-игровой вечеркой, которая проходила под аккомпанемент народных инструментов. Большая площадь вместила около 600 зрителей. Жители Равенны могли сами принять участие в традиционной русской забаве и одновременно могли любоваться русскими яркими, новыми костюмами участников проекта.

По окончании вечерки прошел интерактивный лекторий "Изучение традиционных музыкальных инструментов и произведений", который провел руководитель ансамбля "Алконост" Иван Макеев. Одновременно в школе русского языка "Радость" прошел мастер - класс по рукоделию "Изготовление традиционной игровой русской тряпичной куклы". Итальянская молодежь под руководством наших ребят изготовила куклы - платочницы, куклы-пеленашки, узелковых зайчиков, также ребята научились валять бусы - традиционное украшение народного женского костюма Самарской губернии.
21 октября в Институте Марко Поло в Римини провели концерт-вечерка. Там же прошли и два мастер-класса: кулинарный - «Русская чайная традиция» с интерактивным уроком «Изучение глаголов русского языка через чайную традицию» и по рукоделию - «Изготовление традиционной русской игровой тряпичной куклы: «Кукла – платочница». Ребята подготовили выставку детских работ «Россия в каждом доме», экспозицию «Уголок России» и подарки итальянским друзьям из Института Марко Поло, теплые отношения с которыми в Православной гимназии длятся уже не первый год.

В третий основной день проекта 22 октября в одном из старейших монастырей Флоренции Сан Марко состоялся интерактивный урок - дефиле "Народный женский костюм Самарской губернии" с выставкой детских работ "Россия в каждом доме" и экспозицией "Уголок России". По Флоренции участники проекта дефилировали в традиционных русских костюмах, привлекая живое внимание гостей города и жителей. На улицах Флоренции весь день звучали русские песни, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 октября 2019  13:51
В Самарской запретили продавать вейпы подросткам
В Самарской запретили продавать вейпы подросткам
За нарушение придется заплатить штраф. Социум
22
29 октября 2019  11:54
В Самаре отпразднуют День народного единства
В Самаре отпразднуют День народного единства
В этом году центральным событием мероприятия станет легкоатлетический забег «Самарская миля». Социум
121
29 октября 2019  11:31
В Москве презентовали транспортные карты с символикой Самарской области
В Москве презентовали транспортные карты с символикой Самарской области
В ходе презентации участники мероприятия говорили о туристической привлекательности региона. Социум
109
Весь список

Здравоохранение
29 октября 2019  14:02
Стоматологи в Самаре проведут желающим онкоскрининг слизистой оболочки полости рта
Стоматологи в Самаре проведут желающим онкоскрининг слизистой оболочки полости рта
Проведение осмотра занимает не более 2-3-х минут, является неинвазивным, бесконтактным. Здравоохранение
10
29 октября 2019  11:53
В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа
В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа
Охват прививками против гриппа от общей численности населения области составил 22,3%. Здравоохранение
86
29 октября 2019  10:16
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни. Здравоохранение
150
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14667
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14561
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14555
Весь список
Туризм
24 октября 2019  20:26
Бизнес на Карибах: почему предприниматели выбирают Сент-Люсию
  Сент-Люсия  — один из самых красивых карибских островов. Также это место примечательно для бизнесменов т.к. является безналоговой юрисдикцией, не... Туризм
51
17 октября 2019  11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.
Россия может ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.  Туризм
352
14 октября 2019  10:34
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
 Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA.  Туризм
148
Весь список
Образование
28 октября 2019  13:50
Министерство просвещения РФ советует не ограничивать использование в школах иностранных мессенджеров
Министерство просвещения РФ советует не ограничивать использование в школах иностранных мессенджеров
Комментарий опубликован на официальной странице ведомства. Образование
228
28 октября 2019  11:49
СамГМУ представил новую образовательную программу с применением VR-технологий
СамГМУ представил новую образовательную программу с применением VR-технологий
.Ученые вуза рассказали о бережливых технологиях с помощью виртуальной реальности. Образование
216
25 октября 2019  12:09
Любой житель нашего региона сможет бесплатно проверить свои знания в области географии, придя 27 октября к 11:00 в главный корпус опорного университета.
В СамГТУ состоится географический диктант
Любой житель нашего региона сможет бесплатно проверить свои знания в области географии, придя 27 октября к 11:00 в главный корпус опорного университета. Образование
488
Весь список

Культура
29 октября 2019  13:12
Самарскую культуру представили в Италии
Самарскую культуру представили в Италии
Там проходят «Дни русской культуры». Культура
59
29 октября 2019  09:17
В Самаре пройдет ежегодный Фестиваль индийской музыки и танца
В Самаре пройдет ежегодный Фестиваль индийской музыки и танца
Вход на фестиваль бесплатный, по предварительной регистрации. Культура
141
28 октября 2019  10:07
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад!
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад!
В программе праздника – конкурс на лучший маскарадный костюм, конкурс песен и стихов, викторины. Культура
251
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15301
Весь список
Мода
23 октября 2019  13:47
Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
65
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
252
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
296
Весь список


Видео
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
238
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
418
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
474
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
521
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
1138
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
749
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1190
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1866
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1283
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1560
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1752
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1217
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет ежегодный Фестиваль индийской музыки и танца
В музее им. П.В. Алабина откроется выставка «Коллекционируя Самару»
СОУНБ присоединяется к «Ночи искусств – 2019»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные