Самарский театр оперы и балета покажет оперу Дж. Пуччини «Данни Скикки» в Москве
4 сентября 2019 12:42
83
Четвёртый фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" пройдёт в этом году с 16 сентября по 11 ноября на различных площадках Москвы. Постановка Самарского академического театра оперы и балета "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини – оперная премьера прошлого сезона – будет показана одной из первых. Режиссёр-постановщик спектакля - Надежда Бахшиева (Москва), дирижёр-постановщик - Евгений Хохлов, художник-постановщик - Василиса Кутузова (Москва).
23 сентября в 19:00 в театре "Геликон-опера" зрители узнают, что алчные родственники, ловкие комбинаторы и юные влюблённые живут не только в ХIII веке, и оценят наш креативный суперсовременный спектакль на дивную классическую музыку Пуччини.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 сентября 2019 14:13
На стадионе «Центральный» буду работать интерактивные и спортивные площадки, проведены открытые тренировки по различным видам спорта, мастер-классы,... Социум
9
4 сентября 2019 13:05
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами. Социум
70
4 сентября 2019 12:36
В этом году праздник пройдет в Струковском саду. Социум
84
Здравоохранение
4 сентября 2019 09:31
Глава Минздрава сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом. Здравоохранение
137
3 сентября 2019 14:47
Комиссия РАН считает, что Минздрав не имеет права отказывать в публичном раскрытии экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств. Министерство... Здравоохранение
332
3 сентября 2019 13:29
Режим предусматривает три основных приема пищи и два перекуса. Здравоохранение
323
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14325
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14283
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14371
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
236
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
309
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
262
Образование
4 сентября 2019 13:23
Избранные школы должны были получить дополнительное финансирование. Образование
66
4 сентября 2019 10:16
На нем будут работать 50 тематических, конкурсных и выставочных площадок. Образование
162
4 сентября 2019 09:51
Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги конкурса на получение стипендий Президента и правительства РФ. Образование
116
Культура
4 сентября 2019 12:42
Спектакль состоится в рамках фестиваля. Культура
81
4 сентября 2019 10:56
Главный киносмотр Самары пройдет 7 сентября в Центре российской кинематографии «Художественный». Культура
87
4 сентября 2019 09:54
Его участниками станут студенты, школьники, преподаватели, ученые самарских и казанских вузов. Культура
120
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15042
Мода
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
88
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14495
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1167
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
234
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
487
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
346
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
314
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
550
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1451
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
422
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2202
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
406
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
683
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
495
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
632
Мероприятия