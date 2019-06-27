Самарский театр оперы и балета откроет «Летние балетные сезоны» в Москве
27 июня 2019 11:49
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В июле 2019 года Самарский академический театр оперы и балета примет участие в проекте «Летние балетные сезоны», в рамках которого в Москве проходят гастроли российских и зарубежных трупп классического балета. Выступления САТОБ пройдут в самом центре столицы, на сцене Российского академического молодежного театра, что расположен на Театральной площади по соседству с Большим театром России.
По традиции «Летние балетные сезоны», существующие уже 19 лет, открываются спектаклем «Лебединое озеро». В этом году это будет постановка Самарского академического театра оперы и балета, премьера которой состоялась в начале этого сезона, 15 сентября 2018 года. Новую редакцию хореографии Александра Горского создал главный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака. Кроме того, театр продемонстрирует московской публике балет «Щелкунчик», поставленный Кириллом Шморгонером, «Спящую красавицу» в постановке лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Габриэлы Комлевой и «Эсмеральду» – спектакль, вошедший в десятку лучших балетов сезона 2017/18 по мнению экспертного совета «Золотой Маски». Юрий Бурлака за эту постановку был отмечен в номинации «лучшая работа балетмейстера».
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