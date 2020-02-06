Самарский музыкальный театр «Задумка» стал обладателем Национальной премии и выступит на сцене Большого театра
6 февраля 2020 09:55
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Детский музыкальный театр «Задумка» (г.о. Самара) награждён Золотым дипломом X юбилейного конкурса Национальной премии детско-юношеского танца «Весна священная».
На сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» состоялся десятый юбилейный конкурс Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», который в этом году посвящён знаковой для каждого россиянина дате.
В номинации «Современный танец (Средняя группа)» на суд жюри, среди которых были известные в мире танца люди, самарская «Задумка» представила номера «Нечто» и «Непокоренная Россия».
«С музыкальным театром «Задумка» нас связывают особенно теплые отношения. Это уникальный коллектив. Одна большая дружная семья. Представьте себе, вся «Задумка» учится в одной школе с 1 по 11 классы. Класс «З» – «Задумка». Они в числе всего трех коллективов, которые были выбраны нами для участия в грандиозном представлении «Князь Владимир». Неизменный руководитель «Задумки» Елена Колотовкина создала свой коллектив, когда ей было всего 15 лет. «Задумка» уже очень скоро будет праздновать свой полувековой юбилей», - рассказала Народная артистка России, лауреат Государственной премии, лауреат театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа.
В свою очередь, балетмейстер-постановщик коллектива Анна Власова решением жюри была награждена дипломом «Лучший хореограф».
Теперь дипломанты и лауреаты конкурса примут участие в ежегодном Гала-спектакле, который состоится 5 апреля т.г. на сцене Большого театра. Спектакль будет называться «Сказ о том, как Матвей огненное лихо одолел». «Это будет наше общее молодежное высказывание, посвященное особому году для нашей страны – Году Памяти и Славы, который отмечается в этом году в ознаменование 75-летия Победы!», - приоткрыла немного занавес будущего спектакля Илзе Лиепа.
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