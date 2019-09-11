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Новости /  Общество /  Культура  

Самарский минкульт возглавила Ирина Калягина

11 сентября 2019 11:46
36
Самарский минкульт возглавила Ирина Калягина
Соответствующее постановление 9 сентября подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Временно исполняющим обязанности министра культуры Самарской области с 10 сентября назначена Ирина Калягина, в ранге замминистра возглавляющая в ведомстве департамент культурной политики.
Соответствующее постановление 9 сентября подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Согласно документу Калягина будет руководить министерством "до назначения лица на указанную должность в установленном порядке", пишет Волга Ньюс.

Напомним, кресло министра освободилось после назначения Сергея Филиппова директором Самарского академического театра оперы и балета. Филиппов возглавлял министерство с 2015 года. После смены управленческой команды региона в 2018 г. он работал в статусе врио министра.

В апреле этого года был объявлен конкурс по поиску нового руководителя для минкульта. Однако конкурсная комиссия, проводившая отбор кандидатов, не смогла выбрать достойного претендента.

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