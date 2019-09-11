Самарский минкульт возглавила Ирина Калягина
11 сентября 2019 11:46
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Временно исполняющим обязанности министра культуры Самарской области с 10 сентября назначена Ирина Калягина, в ранге замминистра возглавляющая в ведомстве департамент культурной политики.
Соответствующее постановление 9 сентября подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Согласно документу Калягина будет руководить министерством "до назначения лица на указанную должность в установленном порядке", пишет Волга Ньюс.
Напомним, кресло министра освободилось после назначения Сергея Филиппова директором Самарского академического театра оперы и балета. Филиппов возглавлял министерство с 2015 года. После смены управленческой команды региона в 2018 г. он работал в статусе врио министра.
В апреле этого года был объявлен конкурс по поиску нового руководителя для минкульта. Однако конкурсная комиссия, проводившая отбор кандидатов, не смогла выбрать достойного претендента.
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