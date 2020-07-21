Самарский академический театр оперы и балета начал подготовку к 90-му, юбилейному сезону

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В сентябре 2020 года Самарский академический театр оперы и балета откроет 90-й, юбилейный сезон. В настоящее время все творческие подразделения театра начали репетиции, а производственные цеха – подготовку к премьерам нового сезона, который обещает быть ярким и интересным. Обновляется коллектив театра: уже состоялся набор новых артистов в балетную труппу, идут прослушивания солистов оперы, а хор еще продолжает принимать заявки от желающих.Первой премьерой юбилейного сезона станет триптих одноактных балетов в хореографии Владимира Бурмейстера в рамках XX Фестиваля классического балета им. Аллы Шелест в октябре 2020 года. Зрители смогут увидеть балеты «Штраусиана» на музыку Иоганна Штрауса, «Болеро» на музыку Мориса Равеля, «Вариации» на музыку Жоржа Бизе.