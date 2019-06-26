Самарская областная библиотека для слепых проведет онлайн-экскурсию «Париж. Литературный променад»

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30 июня в 11:00 (по московскому времени) состоится онлайн-трансляция экскурсии по Парижу: «Париж. Литературный променад».Одной из задач нацпроекта «Культура» является развитие электронных ресурсов в области культуры. Самарская библиотека для слепых развивает онлайн-направление своей деятельности и предлагает своим посетителям онлайн-экскурсии. В апреле этого года посетители библиотеки и заинтересованные пользователи сети Интернет могли следить за трансляцией экскурсии по особняку Клодта на странице библиотеки ВКонтакте (https://vk.com/id177258358) и на портале Культура.рф (https://www.culture.ru). Теперь же сотрудники библиотеки для слепых предложили своим гостям и постоянным посетителям совершить виртуальную «прогулку» по Парижу.Во время онлайн-трансляции экскурсии участникам предложат погрузиться в прошлое и представить на улочках Парижа литературных персонажей - Д`Артаньяна и Эсмеральду, Жана Вальжана и Гавроша, Миледи и Квазимодо.Экскурсию проведет блогер Анна Коневская.Транслироваться экскурсия будет на официальной странице Самарской областной библиотеки для слепых социальной сети ВКонтакте.Анонс экскурсии на портале Культура.рф https://www.culture.ru/afisha/samara?tags=onlain-translyacii.pixabay.com