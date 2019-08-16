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17 – 18 августа в Самарской области пройдут первые мероприятия культурно-туристического межрегионального проекта «Поезд на пленэр».Самарская область примет порядка 30 ведущих профессиональных художников и порядка 70 творческих путешественников из Пензы, Уфы, Оренбурга, Казани, Ярославля, Орска и Москвы.Гости региона не только по достоинству оценят красоту волжских пейзажей, но и смогут запечатлеть на полотне живописные места села Ширяево, где когда-то творил Илья Ефимович Репин.Инициатором проекта выступает Куйбышевский филиал АО «Федеральная Пассажирская компания» (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») совместно с туроператором «Сказка Странствий» при поддержке Правительства Самарской области. «Поезд на пленэр» является продолжением проекта «Культурные выходные», который нацелен на развитие внутреннего туризма и формирование имиджа региона как обладателя уникальных природных, экологических и историко-культурных ресурсов.В первый день пребывания в нашем регионе гостям предстоит знакомство с достопримечательностями и знаковыми местами. В Самаре гостям предложат посещение Литературного музея, где планируется проведение отдельной программы с живой музыкой и ярмаркой сувениров.Здесь же пройдет и первый экспресс-пленэр: гости нашего города будут рисовать самарский костел.Далее в программе тура посещение кофейни White Cup, где самарский архитектор Дмитрий Храмов расскажет о проекте «Модерн в облаках» и о самарском модерне.Второй день будет посвящен путешествию по Волге в село Ширяево. Там туристы посетят музейный комплекс Ильи Репина, штольни и Попову гору, смогут посвятить время написанию волжских пейзажей.Помочь художникам-любителям погрузиться в творческий процесс приглашены кураторы. Ими стали самарские художники Любовь Егорова и Евгения Тарасова, а также художник из Крыма Роман Третьяков.Партнерами проекта выступают ТРК «Космопорт», детская поэтесса Светлана Егорова, Журнал "Здоровье.Медицина.Красота", отель «7 Авеню», соощает пресс-служба облправительства.