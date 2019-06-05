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Самара присоединится к празднованию «Пушкинского дня России»

5 июня 2019 12:18
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Самара присоединится к празднованию Пушкинского дня России
В этот день пройдут бал, литературные конкурсы, игры, исполнение стихов и музыкальных произведений.

6 июня 2019 года в Самаре пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию «Пушкинского дня России». В этом году гению русской литературы – 220 лет. Основной площадкой традиционно станет сквер имени А.С. Пушкина, сообщает горадминистрация.
Программой, которая начнется в 12.00, заявлены литературные конкурсы, игры, исполнение стихов и музыкальных произведений.
Помимо этого все желающие смогут принять участие в литературной акции «Свободный микрофон».
Также, в этот день, в сквере Мичурина в 11.00 пройдет ежегодный литературный фестиваль «Пушкин-Парк».
На площадке фестиваля гостей праздника ждут актеры из театров «Самарская площадь» и «Витражи», переодетые в сказочных персонажей из произведений Пушкина: кот-ученый расскажет сказки, а колдунья Наина предскажет будущее.
Пленэр с участием студентов из училища культуры и искусств станет творческим украшением торжества. Дети смогут попробовать стать художниками, рисуя на асфальте под руководством опытного педагога.
Все пришедшие смогут окунуться в атмосферу Пушкинских времен, попробовать бесплатное мороженое, сфотографироваться с Ариной Родионовной, а также забрать питомца с выставки, организованной приютом для животных.
Кроме того, тематические мероприятия пройдут в отделениях МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» и МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система».
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