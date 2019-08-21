«СамАрт» открыл 89-й театральный сезон
21 августа 2019 11:57
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20 августа в театре «СамАрт» состоялся сбор коллектива. Директор Самарского ТЮЗа Сергей Соколов поздравил самартовцев с началом нового – 89-го театрального сезона.
По традиции вначале поздравили юбиляра - артисту оркестра «СамАрта» Николаю Замоздре в июле исполнилось 60 лет. Сергей Соколов приветствовал нового актера, в этом сезоне вошедшего в труппу «СамАрта»: Евгений Клюев до Самарского ТЮЗа работал в театре «Камерная сцена».
Также директор театра рассказал об успешных гастролях спектакля «Маугли» в Японии (в городе Наха самартовцы играли «пластические ассоциации» по Киплингу 27 и 28 июля), о продолжении проекта режиссера Анатолия Праудина «Человек на войне» и его экспедиции в Палестину.
Новый театральный сезон «СамАрт» откроет Днем знаний: 31 августа и 1 сентября здесь пройдет праздничная программа, приуроченная к началу учебного года. Зрители увидят одну из последних премьер театра - музыкальную сказку «Храбрый заяц» по С. Михалкову.
С 15 по 20 сентября «СамАрт» проводит XIV Всероссийский фестиваль-лабораторию театров для детей и молодёжи «Золотая репка». Фестивалю исполняется 25 лет, и его программа будет насыщенной. «Золотая репка» этого года держит курс на разнообразие видов театра – инклюзивный, пластический, визуальный, психологический и другие. В фестивале примут участие 12 театральных коллективов, в том числе из Франции и Дании.
«В этом сезоне мы уже начали подготовку к следующему – в 2020 году «СамАрту» исполнится 90 лет. В ближайшее время зрители увидят и «Горе от ума», и «Иванова», и «Трехгрошовую оперу». Для нас сейчас главное – это освоение новой сцены, пристройка, звучание артистов, всех акустических систем. Мы как будто пошли в первый класс», - рассказал Сергей Соколов.
На новой сцене, которая открылась в сентябре прошлого года, продолжится работа над спектаклями «Иванов» (режиссер Анатолий Праудин) и «Трехгрошовая опера» (режиссер Доминик Бюттнер). Планируется, что премьерные показы «Иванова» пройдут 1, 2, 3 октября, пьесы Брехта – 12, 13, 14 декабря. Впереди и премьеры детских постановок: к новому году «СамАрт» готовит сказки «Волшебное кольцо» и «Красавица и Чудовище», которые поставлены в рамках федерального проекта «Театр – детям».
Под финал предыдущего сезона на новой сцене состоялась премьера спектакля по пьесе Грибоедова «Горе от ума» в постановке народного артиста РФ Александра Кузина. Во второй половине сезона театр планирует перенос на новую сцену легендарных спектаклей «Бумбараш» и «Мамаша Кураж».
В рамках национального проекта «Культура» в мае 2020 года запланировано начало реконструкции 3-й очереди здания «СамАрта» - здания кинотеатра «Тимуровец». Также национальный проект дает возможность продолжить модернизацию 2-го пускового комплекса театра, включающего в себя новую сцену, пишет Самру.ру.
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