Школьники из Самарской области стали финалистами Всероссийского конкурса рисунка «Мир моего дома»

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Всероссийский детский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома» проходил при грантовой поддержке Росмолодежи. Конкурс был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводился по следующим номинациям:• «Вечный огонь — вечная память».• «Связь поколений».• «Я рисую мир».• «Патриотический плакат».Свои рисунки присылали учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений в возрасте от 7 до 18 лет из разных регионов России. Всего на конкурс подали заявки более 12 000 участников. 85 авторов, в том числе ребята из Самарской области, прошли в финал. Победителей и финалистов чествовали в г.Москва в Конгресс-холле, где состоялась торжественная церемония открытия выставки работ.Руководитель проекта Евгений Зубарев отметил важность конкурса, тема которого коснулась практически каждой семьи нашей необъятной Родины. Возможно, с этим, считают организаторы, связана столь активная посещаемость сайта www.patrioticpictures.ru (400 000 посетителей), а также соцсетей (2 500 в сутки), сообщает пресс-служба облправительства.