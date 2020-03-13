Региональный фестиваль талантов пройдет в Самаре

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Объявлена дата гала-концерта фестиваля талантов «Современная Франция»!Фестиваль талантов на французском языке Альянс Франсез Самара проведет в Международный День Франкофонии, 20 марта. В этом году творческие выступления участников объединит тема – «Современная Франция». Мероприятие пройдет в Центре Социализации Молодежи по адресу ул. Куйбышева, 131.В фестивале примут участие учащиеся школ искусств, общеобразовательных заведений Самарской области, изучающие французский язык, от 9 до 25 лет. Единственное условие – выступление должно быть на французском языке. Участники выступят в номинациях: песня, поэзия и проза, театральная постановка и оригинальный жанр. На гала-концерте будут представлены номера, уже прошедшие предварительный отбор.Если вы не успели записаться, у вас еще есть время, заявки на конкурс принимаются до 1 марта. С условиями участия можно ознакомиться здесь.Региональный фестиваль талантов проходит в рамках Дней Франкофонии при поддержке Посольства Франции и Французского Института в России.Дни Франкофонии проводятся в 130 странах мира уже более 50 лет, их главной миссией является популяризация французского языка и франкофонных культур. Для франкоговорящих стран праздник является поводом, чтобы вспомнить о солидарности и желании жить вместе, разделяя ценности франкофонии, несмотря на различия. В Самаре фестиваль проводится с 2002 года.