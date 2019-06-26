Раскол грушинского клуба похоронит всенародный фестиваль авторской песни в Самарской области?
26 июня 2019 12:52
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До начала 46-го Грушинского фестиваля осталось десять дней. Подготовка к нему проходит в авральном режиме на фоне очередного скандала. Противостояние руководителей Клуба им. Валерия Грушина привело к тому, что впервые за полувековую историю фестиваля его бессменный организатор остался не у дел. Нынешние организаторы уверяют, что уложатся в сроки и всероссийский бардовский слет пройдет в лучших своих традициях. Однако недомолвки в дирекции клуба грозят новым расколом «Груши». Подробности – в материале «ФедералПресс».
13 июня любителей авторской песни потрясло открытое обращение Клуба им. Валерия Грушина, выложенное на официальном сайте организации: «Проведение очередного Грушинского фестиваля под угрозой срыва. Ни одного официального документа, регламентирующего подготовку и проведение фестиваля, нет. Рабочей группы по подготовке фестиваля при губернаторе нет. Списка почетных гостей (звезд, хедлайнеров) нет. С подавляющим большинством людей, перечисленных в качестве руководителей служб фестиваля, никаких договоров не заключено, цели и задачи им никем не поставлены. Вопросы финансирования и материально-технического обеспечения площадок (сцен) фестиваля не решены».
По словам авторов обращения, организация события ведется заместителем председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым в ручном режиме. Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов от участия в подготовке самоустранился. Сам клуб впервые за полвека потерял статус организатора. По итогам конкурса это право передали челябинскому Благотворительному фонду культурных инициатив Олега Митяева. 24 июня областной минкульт опубликовал положение о 46-м фестивале, подписанное Александром Фетисовым и представителем фонда.
Президиум клуба заявляет, что это произошло в результате действий его руководителя Бориса Кейльмана. Теперь уже бывшие соратники обвиняют 87-летнего президента и его дочь Марию Кейльман в единоличном отчуждении принадлежавших организации прав на товарные знаки Грушинского фестиваля в пользу московской компании «МПНУ Энерготехмонтаж». Речь идет о надписи «Грушинский фестиваль», логотипе фестиваля и логотипе вместе с надписью. Обладание ими необходимо для ежегодного проведения клубом Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. По словам членов клуба, некоммерческая организация задолжала «Энергомонтажу» несколько сотен тысяч рублей.
Как пояснила Мария Кейльман, генеральный директор этой компании Руслан Ширяев участвовал в организации фестиваля с первого дня и вложил в него немало личных средств, а товарные знаки переданы ему «в целях безопасности». Членов клуба, из которого ее исключили вместе с отцом, она обвинила в попытке захвата бренда.
«Перевыборы президента клуба прошли в конце мая. Теперь все документы оформлены на нового главу организации Виталия Шабанова и переданы в Минюст для регистрации. К сожалению, по закону их зарегистрируют в течение 30 рабочих дней. Ссылаясь на то, что нынешний президент пока нелегитимен, клуб официально не подпускают к фестивалю. Хотя, как разъяснял в свое время Высший арбитражный суд, президент считается директором с момента его избрания и подписания протокола», – говорит один из руководителей Клуба им. Грушина Сергей Ильин.
И все же по закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для третьих лиц директором организации лицо становится с момента внесения сведений в ЕГРЮЛ. На этом настаивает и Мария Кейльман. Тот факт, что ее отец до сих пор числится президентом в ЕГРЮЛ, мешает и дальнейшему юридическому развитию ситуации между старым и новым руководством клуба.
Сергей Ильин заявил «ФедералПресс» о намерении судиться с Кейльманом и его представителями за товарные знаки. Мария Кейльман заметила, что в этом случае организации придется противостоять самой себе.
Ожидается, что дело сдвинется, когда Виталий Шабанов полноценно вступит в президентскую должность. Впрочем, предстоящий судебный процесс лишь усугубит и без того затрудненное положение, в котором оказались организаторы фестиваля – как из числа клуба им. Грушина, так и из другой общественной организации с похожим названием – «Самарский областной грушинский клуб», которую зарегистрировали в мае этого года. Ее учредителями являются Борис Кейльман, Олег Митяев, Руслан Ширяев, Вадим Усков и Юрий Грушин.
«Во что разовьется противостояние двух клубов, прогнозировать сложно, – делится Сергей Ильин. – Мирного взаимодействия между этими организациями, конечно, не будет. Слишком глубоки противоречия, и слишком болезненно предательство – иначе никак это не назвать – бывшего президента. Через патентного поверенного Ускова он незаконно увел дорогостоящие бренды, которые создавались конкретными людьми для конкретного Клуба имени Валерия Грушина. Клуб раскручивал их с 1993 года. Сегодня товарными знаками владеют люди, которые не имеют к ним отношения – и Кейльман, и тот же Усков, который также стал одним из учредителей нового клуба. Можно ли такое простить? Наверное, нет».
«Борьба же идет не с Кейльманом, – уточняет он же, – а скорее с его детьми. С того момента, как президиум попытался избавиться от авторитарного управления дочери Кельмана и потребовал улучшений в творческой части «Грушинки», чтобы фестиваль вышел на новый уровень. Остальное начало развиваться на фоне этого конфликта. Сейчас мы будем готовить иски. А уж чем все закончится, решит суд».
На вопрос, будет ли в этом году фестиваль, Сергей Ильин – один из авторов громкого обращения – отвечает уже однозначно «да»: «Вопрос лишь в том, как он пройдет. Что будет сделано правильно, а что – нет, не знает никто. Две недели, отведенные на подготовку этого мероприятия, – чрезвычайно малый срок. Поэтому сомнения есть. Но, возможно, правительство потянет эту задачу».
Как сообщает областной минкульт, сейчас завершается совместная работа художественного совета и дирекции по формированию программы фестиваля: «Все творческие, спортивные, детские и прочие площадки, традиционно работавшие на фестивале, будут работать и в этом году. Техническая подготовка Грушинской поляны идет полным ходом. Министерство культуры активно участвует в подготовке фестиваля. Уверены, что все необходимые мероприятия будут выполнены своевременно».
Тем не менее, глава министерства, как уже говорилось выше, не демонстрирует интереса к этой проблеме, уступив организацию зампреду правительства Александру Фетисову.
«Врио министра Филиппов – человек, продолжающий работать, в то время как проводится конкурс на замещение пока не вакантной должности главы минкульта, – замечает культуролог и общественник Сергей Лейбград. – Думаю, он не вполне компетентен в вопросах организации музыкальных фестивалей и не демонстрировал обратного при экс-губернаторе Николае Меркушкине. Возможно, ему хочется спокойно уйти. Поэтому от фестиваля и происходящих на его фоне неприятных событий он отстранился. Но очевидно, что договоренность организаторов с властью существует на уровне губернатора и правительства. Власти региона сделали ставку на Олега Митяева и Бориса Кейльмана».
«К сожалению, профильное министерство не помогло творческим и административным группам влияния найти общий язык и не создало систему балансирования. В результате мы видим одну из таких групп, которая не удовлетворена своим положением на фоне подготовки фестиваля и приняла решение апеллировать к общественному мнению, – говорит общественник, лидер реготделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко. – Эта история лежит в русле поиска компромисса между заинтересованными лицами. Сейчас он не достигнут. Но это не означает, что фестиваль не состоится. Видимых препятствий для его срыва нет».
Как полагает политик, теперь минкульт должен взаимодействовать с той группой, которая реально проводит фестиваль: «Пусть Сергей Филиппов самоустранился. Но если вопросы решает Александр Фетисов, значит, областные власти все же держат ситуацию под контролем».
Это подтверждает и Мария Кейльман: «Правительство Самарской области и Фонд Олега Митяева полностью контролируют процесс, который уже выходит на финишную прямую. Все будет готово в срок. Все гости давно приглашены, закуплены билеты, намечена интересная программа. Юридически Клуб имени Валерия Грушина и его президиум к организации отношения не имеют. Непосредственно Сергей Ильин и другие члены клуба имеют свою зону ответственности на фестивале. Право называть себя при этом представителями Клуба Грушина или как-то иначе оставим на их усмотрение».
Как уточнил Ильин, в дирекции фестиваля оказались представители обоих клубов. Иными словами, подготовка ведется в прежнем порядке. За исключением того, что в постановлении областного правительства нет ни слова о Клубе им. Валерия Грушина. Это и стало причиной скандального интернет-обращения.
«Заявление президиума клуба – эмоциональная риторическая фигура отчаянья и беспомощности. Они прекрасно знают, что подготовка идет, просто их холодно отстранили и как с юридическим лицом с ними не считаются. Все пройдет, как и прежде: те же приглашенные именитые барды приедут и будут играть для собравшихся. За сценой останется лишь коммерческий конфликт, виновными в котором и не до конца честными я бы назвал обе группы», – считает Сергей Лейбград.
По мнению культуролога, эта война двух клубов выросла на почве коммерциализации, а затем и политизации фестиваля, который прежде декларировал свою аполитичность и являлся альтернативой всякой официальности. Привели к этому и сам Борис Кейльман, и его сторонники, ставшие ныне врагами.
«Сейчас это не Грушинский фестиваль, а фестиваль памяти о таковом, использование бренда для пиара и в коммерческих интересах. И песни, которые звучали 15 лет назад и были знаком этой культуры, сегодня потеряли актуальность»+, – резюмировал Сергей Лейбград.
pixabay.com
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