Первая премьера 2020 года в Самарском театре оперы и балета - сценическая кантата «Carmina Burana»

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27 и 28 февраля 2020 года на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится премьера сценической кантаты немецкого композитора Карла Орфа «Carmina Burana». В связи с повышенным зрительским спросом в репертуар внесено еще два показа – 10 и 31 марта.Это музыкальное произведение широко известно: эпическая мощь и загадочный латинский текст открывающего кантату хора «O Fortuna» много лет завораживают и киноиндустрию, и рок-музыкантов, и создателей телепередач.В постановке принимают участие солисты и хор Самарского академического театра оперы и балета, учащиеся детской хоровой школы.Дирижер-постановщик, хормейстер-постановщик – главный хормейстер Самарского академического театра оперы и балета Максим Пожидаев, режиссер-постановщик – Марина Шапкина, художник-постановщик – главный художник Самарского академического театра оперы и балета Елена Соловьёва, художник по свету – Эмиль Авраменко, видеоконтент – Владимир Поротькин. Музыкальный руководитель постановки – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов.12+