Открывается персональная выставка самарской художницы Ольги Абраменковой

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Ольга Абраменкова – член Союза художников России, художник-живописец, реалист, граничащий с импрессионизмом.В приоритете творчества художницы – пленэрная живопись. Работает с материалами масляной живописи и акрилом. Постоянно принимает участие в проектах, мастер-классах и групповых выставках.Персональная выставка «Впечатления» – это подведение итогов прошедшего года, желание поделиться своими впечатлениями со зрителями. В экспозицию вошли три раздела: «Италия», «Крым» и «Самарские работы», написанные художницей за последние два года.Открытие состоится 12 декабря в 12:00 по адресу Дом журналиста (ул. Самарская, 179).