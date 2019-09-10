Органный концерт “И.С. Бах и ученики” состоится в Самаре 29 сентября

98

Новый концертный сезон в Самарской кирхе откроет органный концерт лауреата международных конкурсов Маргариты ЕСЬКИНОЙ (Москва) “И.С. Бах и ученики”.И.С. Бах был известен своим современникам в первую очередь как виртуозный органист и его композиторское наследие для «короля музыкальных инструментов» поистине огромно. Мы не можем оценить исполнительское мастерство германского гения, но можем восхититься его музыкой и его педагогическим талантом. Все шестеро сыновей И.С. Баха пошли по стопам отца и стали музыкантами. Четверо из них стали профессионалами, оказавшими влияние на развитие европейской музыки, а среди многочисленных учеников лейпцигского кантора наиболее известны И.Л. Кребс и И.Г. Мютель, чей стиль наиболее схож с со стилем старшего и самого успешного из сыновей Баха – Филиппа Эммануила. При жизни сам Иоганн Себастьян Бах не знал такой славы, которой достиг Филипп Эммануил. Й. Гайдн и В.А. Моцарт считали его композиторский уровень недостижимым для себя. «Мы все дети, а он отец», – восторженно говорил о нём В.А. Моцарт. Маргарита Еськина познакомит слушателей не только с произведениями разных жанров классика немецкой музыки барокко, но и с музыкальными опусами его учеников и последователей. В программе концерта помимо произведений И.С. Баха, прозвучит музыка его сына К.Ф.Э. Баха, а также И.Г. Мютеля, И.Л. Кребса и А. Вивальди.6+Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам)