Опубликован итоговый список победителей проекта «Театр-дети»

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Весной этого года в рамках Года театра в России стартовал конкурс рисунков и театральных рецензий «Пишем о театре!» для детей от 6 до 18 лет. Победителей в каждой группе определяло конкурсное жюри из каждого региона — всего было подано более 3000 работ. В связи со значительным интересом к конкурсу была объявлена дополнительная номинация.Согласно Положениям о конкурсах, до 18 августа 2019 года на региональном уровне определились лучшие работы, затем они были переданы федеральному жюри.2 сентября 2019 года оргкомитет проекта «Театр-дети» завершил обработку детских рисунков, посвященных театру, и сочинений «Пишем о театре!».В список победителей проекта вошли 40 финалистов фестиваля школьных театральных коллективов «Москва — Театр — Школа», победители регионального и федерального этапов конкурса детских рисунков и сочинений «Пишем о театре!».В связи со значительным интересом к конкурсу детских рисунков и учитывая большое количество присланных работ от региональных операторов, оргкомитетом проекта было принято решение объявить конкурс на приз зрительских симпатий. Информация будет опубликована на официальной странице проекта «Театр-дети» в социальной сети «ВКонтакте».Список финалистов и победителей культурно-социального проекта «Театр-дети»: https://www.culture.ru/s/theatre-2019-for-children.pdf.Источник: https://www.mkrf.ru/press/news/opublikovan_itogovyy_spisok_pobediteley_proekta_teatr_deti/