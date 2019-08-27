Октябрьск — один из самых активных участников нацпроекта «Культура» в Самарской области
27 августа 2019 12:43
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22 августа врио министерства культуры Самарской области Сергей Филиппов посетил с рабочим визитом г.о. Октябрьск, один из самых активных участников национального проекта «Культура» на территории Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.
«Октябрьск участвует практически в каждом направлении национального проекта «Культура», и это помогает городу развиваться, — отмечает Сергей Филиппов. - Сейчас завершается капремонт культурно-досугового комплекса «Октябрьский», начатый в прошлом году по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 84 миллиона рублей выделено из областного бюджета. Плюс четыре с небольшим миллиона — из местного. Все эти средства осваиваются эффективно, подрядчик ведет работу по графику, получается великолепный многофункциональный центр. Администрация города вела активный диалог с жителями, и все, что появится в Доме культуры, — это то, о чем просили люди. График работы там практически сформирован. Как только ленточка будет перерезана, я уверен, Дом культуры сразу же заживет полнокровной жизнью».
Делегация министерства культуры ознакомилась с ходом строительных работ в здании культурно-досугового комплекса «Октябрьский». После капитального ремонта здесь появятся разнообразные студии, просторные выставочный, концертный и спортивный залы, многофункциональный зал, в котором можно будет проводить творческие вечера, репетиции артистов художественной самодеятельности и многое другое.
КДК «Октябрьский» планируется открыть уже в ноябре этого года.
«Благодаря национальному проекту «Культура» мы начали благоустраивать наш город, ремонтировать такие крупные объекты, как культурно-досуговый комплекс «Октябрьский». Здание это уникальное. Оно в свое время строилось по индивидуальному проекту, и там есть все, что необходимо для микрорайона. Сегодня этот объект преображается», — рассказала глава города Октябрьска Александра Гожая.
В рамках национального проекта в Октябрьске в этом году откроются две модельные библиотеки. Одна из них будет расположена в культурно-досуговом комплексе «Октябрьский». Здесь предусмотрено все, что необходимо для современных читателей — высокие стеллажи с подсветкой (при этом книжный фонд обновится более чем на половину), экран, на котором будут демонстрироваться фильмы, диалоговый центр, уголок семейного чтения, «БиблДОМ» для малышей и др.
В обновленный КДК переведут часть помещений детской школы искусств №2, здание которой было построено еще в 1964 году. Школа находится в отдаленной части города и очень востребована, но здание требует серьезной реновации.
«Сейчас на федеральном уровне серьезно обсуждается новое направление национального проекта «Культура», связанное со строительством новых детских школ искусств. Надеюсь, что оно также получит поддержу из федерального бюджета», — пояснил Сергей Филиппов.
Далее врио министра культуры посетил Дом молодежных организаций, в котором не так давно за счет федерального финансирования открылся современный кинозал. Как выяснил Сергей Филиппов, здесь полностью выполняются все условия договора — в день дается по восемь киносеансов, и более половины показываемых фильмов – отечественная кинопродукция.
Еще один обновленный культурный объект – здание библиотеки им. А.С.Пушкина. Библиотека отремонтирована по инициативе самих горожан в ходе реализации общественного проекта «Новый дом для книг» в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области».
Елена Холодова, директор Централизованной библиотечной системы Октябрьска, рассказывает: «Здание построено давно, в 1967 году, с тех пор до прошлого года капитального ремонта здесь не проводилось. А между тем эта библиотека является единственным культурным центром в микрорайоне. Поэтому ее обновление, конечно же, стало праздником для жителей. Основные средства на капитальный ремонт были выделены из областного и муниципального бюджетов. Но и местные жители приняли активное участие в сборе средств, а потом помогли привезти и расставить книги в обновленное здание».
В завершение своей поездки Сергей Филиппов посетил ДК «Железнодорожник». Здесь он осмотрел выставку в Галерее детского рисунка, открытую в рамках реализации Губернского гранта, и встретился с работниками сферы культуры города.
В планах руководства г.о. Октябрьск и дальше принимать активное участие в национальном проекте «Культура». Так, уже сейчас готовится заявка для участия в следующем году в конкурсе на получение федеральных средств с целью организации виртуального концертного зала.
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