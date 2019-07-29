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Новости /  Общество /  Культура  

На форуме в iВолга Самарской области выступили участники фестиваля «Театральное Приволжье»

29 июля 2019 12:54
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На форуме в iВолга Самарской области выступили участники фестиваля «Театральное Приволжье»
Проект стартовал 28 марта под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Молодежный форум iВолга вновь стал площадкой для культурных и творческих экспериментов. В год Театра здесь проходит второй Фестиваль молодежных театров ПФО, пишет "Волжская коммуна".
«Свои студенческие коллективы к нам привезли 12 регионов Поволжья. Каждый день в рамках вечерней программы для участников играют по два спектакля, которые пользуются большой популярностью,- рассказа один из организаторов форума, заместитель министра образования и науки области Сергей Бурцев.

В этом году гостями «iВолги стали» участники окружного фестиваля студенческих и школьных театров «Театральное Приволжье». Проект стартовал 28 марта под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. «Мы пригласили театры, ставшие лучшими по итогам регионального этапа. Они продемонстрируют те, спектакли которые уже были отобраны жюри»,-сказал Сергей Бурцев.

Среди участников «Театрального Приволжья» - студенческий драматический театр им. Лобачевского (г. Нижний Новгород). Ребята вошли в семерку лучших коллективов своего региона. «Любой конкурс – это проверка себя и своего творчества, поэтому мы с радостью приняли участие в фестивале. Для нас это возможность новой встречи со зрителем, передачи ему своих эмоций и переживаний», - говорит актриса театра Татьяна Ермушкина.

На форум ребята привезли спектакль «Думы» по мотивам рассказов Василия Шукшина. «На днях Василию Макаровичу исполнило 90 лет. Именно ему мы и посвящаем нашу постановку. Это рассказ про обычную деревню, где есть люди, которые думают о вечном,- делится Татьяна. - Вместе с нами на форум приехал наш гармонист – его музыка будет ниточкой, связующей мысли всех героев».

Еще один лауреат «Театрального Приволжья» оренбургский студенческий театр Колледжа культуры и искусств «Синяя птица». По итогом регионального этапа коллектив стал одним из лучших в Оренбуржье. «Для маленького студенческого театра - это настоящей прорыв,- рассказывает художественный руководитель «Синей птицы» Анна Ефимова. - Если раньше вся творческая работа протекала в стенах колледжа, теперь нас зовут на радио, телевидение, о нас говорят в городе. Дети просто счастливы».

На «iВолге» юные актеры впервые. «Мы не разу не были на форуме. Здесь необычная атмосфера – горы, река и активная молодая аудитория. Думаю, наша история как раз для такой площадки»,- рассказывает участник труппы Кирилл Серегин. Для форумчан ребята сыграли спектакль «Лада или радость» по пьесе современного драматурга Тимура Кибирова – именно он принес коллективу победу на «Театральном Приволжье». «Эта история о том, как простая, собака, пришедшая в деревню, меняет жизнь одиноких людей, делает их счастливыми», - рассказал Кирилл.

На зрителей творческие эксперименты произвели большое впечатление. «Так приятно, что в Год театра на «iВолге» проходит фестиваль, благодаря которому разные регионы имеют возможность представить свои труппы,- считают участницы смены Infogram Елизавета Шиншинова и Виктория Цой. - Здесь играют камерные спектакли, которые производят более глубокое впечатление на публику и позволяют ей стать частью постановки».

Напомним, «Театральное Приволжье» - фестиваль, направленный на продвижение студенческих и школьных театров. До 31 июля конкурс проходит на региональном этапе. В каждом из субъектов округа отбираются лучшие коллективы, которые выходят на окружной этап.

С 1 августа по 31 октября их видеоверсии будут размещаться на официальном сайте театральноеприволжье.рф и транслироваться по ТВ. Проголосовать за лучшую театральную постановку смогут все желающие. По итогам конкурса будут определены лучшие студенческие и лучшие школьные театры ПФО, а также победители в номинациях "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса". Лауреаты в индивидуальных номинациях получат призы и ценные подарки, а коллективы-победители — памятные знаки и целевые гранты на постановку новых спектаклей.

Фото: Екатерина КУРГАНОВА
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