На фасаде Самарской филармонии открыта постоянная мемориальная доска, посвященная Дмитрию Когану
26 июня 2019 10:34
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25 июня на фасаде здания Самарской государственной филармонии была открыта постоянная мемориальная доска, посвященная Дмитрию Когану – заслуженному артисту РФ, художественному руководителю Самарской филармонии с 2011 по 2013 годы, сообщает пресс-служба облправительства.
«Талантливый музыкант, активный общественный деятель, человек, создавший «Volga Philharmonic», Дмитрий Павлович Коган навсегда остался в памяти самарцев. Открытие мемориальной доски на фасаде филармонии — это важное событие, и мы благодарны всем, кто имел к этому отношение», — отметил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Автор мемориальной доски – член Московского союза художников, самарский скульптор Карен Саркисов. «Я надеюсь, что удалось передать это напряжение, восторг игры, вот это внутреннее состояние музыканта, которое он испытывал во время исполнения, допустим, своей любимой вещи, любимого произведения», — пояснил скульптор.
Дмитрия Когана очень много связывало с Самарой. Впервые музыкант выступил в Самарской филармонии, когда ему было 14 лет. «Мы решили отметить в филармонии юбилей Леонида Борисовича Когана, его знаменитого деда, и вот на этот юбилей приехал 14-летний внук Леонида Борисовича и замечательно сыграл концерт Сибелиуса — это очень трудное для 14 лет произведение. Обычно его играют в 20 лет», — вспоминает народный артист России, художественный руководитель Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков.
Дмитрий Коган внес большой вклад в развитие культуры Самарской области. Заслугой музыканта является создание камерного оркестра «Volga Philharmonic» из лучших солистов филармонии. Дмитрий Коган был инициатором и художественным руководителем двух фестивалей - «Дни высокой музыки в Самаре» и Волжского фестиваля духовной музыки.
«Я очень тронута тем вниманием, которое оказывается Дмитрию. Он всегда говорил, что у него есть два любимых города — Париж и Самара. И, действительно, частичка его сердца всегда была в Самаре, а сейчас будет еще вот такое замечательное воплощение», — поделилась Любовь Казинская, мама музыканта.
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