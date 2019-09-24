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Новости /  Общество /  Культура  

На Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко в Самару съедутся известные писатели со всей страны

24 сентября 2019 13:50
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На Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко в Самару съедутся известные писатели со всей страны
На фестиваль соберутся 40 молодых поэтов и писателей, прошедших строгий отбор.

27 сентября 2019 г. в 11:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится торжественное открытие Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко. На фестиваль соберутся 40 молодых поэтов и писателей, прошедших строгий отбор: всего на конкурс, объявленный в июле, в Центр поддержки и развития чтения СОУНБ со всей страны прислали более 300 работ. На торжественном открытии будут присутствовать мастера фестиваля, известные литераторы, поэты и писатели:
Павел Басинский – российский писатель, литературовед и литературный критик, кандидат филологических наук, член Союза российских писателей, академик Академии русской современной словесности, а также лауреат Государственной премии РФ,
Максим Замшев – прозаик, поэт, главный редактор «Литературной газеты»,
Андрей Олех – прозаик, лауреат независимой премии «Дебют»,
Дмитрий Филиппенко – поэт, главный редактор альманаха «Кольчугинская осень»,
Михаил Перепелкин – филолог, историк литературы, педагог, журналист, краевед, доктор филологических наук,
Виктор Петров – поэт, журналист, издатель, главный редактор журнала «Дон»,
Леонид Немцев – писатель, кандидат филологических наук,
Дмитрий Мурзин – поэт, член Союза писателей России, ответственный секретарь журнала «Огни Кузбасса»,
Евгений Бабушкин – прозаик, лауреат независимой литературной премии «Дебют»,
Юрий Татаренко – поэт, прозаик, драматург, критик, член Союза писателей России, лауреат всероссийских литературных конкурсов,
На открытии выступит Борис Бурмистров – председатель правления Союза писателей Кузбасса.
Впервые в этом году на фестивале будет работать семинар детской литературы, который проведет известный российский писатель-фантаст Дмитрий Емец.
Затем, по сложившейся многолетней традиции, участники и мастера отправятся в оздоровительно-образовательный лагерь «Жигули» (пос. Зольное Самарской области).
В программу мероприятий войдут мастер-классы и семинары от известных российских литераторов, интерактивные площадки, литературные чтения, экскурсия по живописным местам Жигулей и, конечно, творческий вечер, на котором будут звучать стихи Михаила Анищенко.
По итогам Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко выйдет специальный выпуск литературного журнала «Молодежная волна», куда войдут самые яркие произведения участников мероприятия. Также у молодых литераторов появится возможность получить рекомендации к публикациям в известных литературных журналах и газетах России.
Фестиваль состоится при финансовой поддержке Министерства культуры Самарской области. Организаторы:
– Самарская областная организация молодых литераторов,
– Самарская областная писательская организация,
– Центр чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки.
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