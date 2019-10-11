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Новости /  Общество /  Культура  

Межнациональное литературно-музыкальное мероприятие «Нам Волга-матушка на всех одна!» пройдет в Самаре

11 октября 2019 12:28
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Межнациональное литературно-музыкальное мероприятие Нам Волга-матушка на всех одна!» пройдет в Самаре
Об этом сообщает Дом дружбы народов Самарской области.

20 октября общественная организация Самарской области Региональный центр немецкой культуры «Надежда» при поддержке администрации г.о. Самара проводит межнациональное мероприятие «Нам Волга-матушка на всех одна!».

В 14.30.00 в ДК Победа (Самара, пр. Кирова, 72а) состоится концерт с участием творческих коллективов и исполнителей немецкого, белорусского, башкирского, армянского национально-культурных центров, учащихся музыкальных школ города.

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