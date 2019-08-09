Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» пройдет в Сызрани

87

С 13 по 18 августа в Сызрани состоится ХХIII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья».Учредители и организаторы фестиваля: администрация городского округа Сызрань, управление культуры администрации г.о. Сызрань и Международная федерация «Еврооркестрии».В этом году любимый жителями и гостями города фестиваль проводится в рамках общественного творческого проекта «Культурное сердце России».В нем примут участие творческие коллективы Франции, Испании и России. В числе российских участников - духовые оркестры и инструментальные ансамбли из Москвы, Оренбурга, Самары и Сызрани. В рамках фестиваля духовых оркестров пройдет летняя творческая школа с участием профессиональных и юных художников ДХШ и ДШИ г. Сызрани.В числе почетных гостей фестиваля:- Клод Револьт, президент Международной федерации «Еврооркестрии», почетный гражданин г.о. Сызрань;- Александр Халилов, заслуженный артист России, доцент, преподаватель кафедры военно-оркестровой службы института военных дирижеров Московского военного университета, полковник (г. Москва);- Вениамин Мясоедов, заслуженный артист России, профессор института военных дирижеров Московского военного университета, солист Центрального оркестра Министерства обороны России и Центрального оркестра МВД РФ, полковник (г. Москва).В рамках фестиваля уже в третий раз пройдет Всероссийский конкурс детских и молодёжных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» имени В.М. Халилова.