«Метафест 2020» отменили из-за ограничений по коронавирусу

Организаторы «Метафеста» объявили, что фестиваля в 2020 году не будет. Причина — ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
По словам организаторов фестиваля, они надеялись, что ограничительные меры смягчат, но этого «не произойдёт минимум до 1 сентября».
— Мы просчитывали альтернативные варианты проведения «Метафеста». Обсуждали возможность устроить его как культурную программу для гостей турбазы Фестивального парка. И мы могли бы это сделать, но в таком случае возможность присутствия на этой программе была бы очень высока в цене. Бесспорно, мы собрали бы желающих даже при стоимости в тысячи рублей. Но это не соответствует философии «Метафеста», который всегда был и остаётся максимально доступным для всех желающих фестивалем.
Также обсуждали возможность просто выезда в Фестивальный парк с палатками в формате кемпинга — «но «Метафест» без больших сцен с хорошим звуком — это не «Метафест».
— К тому же, в этом варианте мы никак не могли соблюсти все необходимые с нашей точки зрения меры безопасности. Как для здоровья гостей поляны, так и для сохранности её главной ценности — природы. Мы не готовы брать на себя такую ответственность. Тем более, ради неполноценного результата.
Организаторы надеются на проведение полноценного фестиваля в 2021 году, пишет Другой город.
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