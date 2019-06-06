Летний проект «Молодёжный проспект» в Самарской областной юношеской библиотеке

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7 июня в 19:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) стартует летний проект «Молодежный проспект». В этом году его открытие будет посвящено 220-летию великого поэта и писателя А.С. Пушкина.Мероприятие входит в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России».В этот вечер посетители юношеской библиотеки смогут стать участниками поэтического концерта «Пушкин: есть контакт!». Также в программе интерактивные площадки: викторина «Пушкин. Начало» (посетителей познакомят с интересными фактами из биографии и произведений автора); литературная игра-путешествие «Что за прелесть эти сказки?» (разгадывание сказок, зашифрованных в виде ребусов и головоломок); игра «Особые приметы» (у каждого писателя есть особые характерные черты, которые предстоит отгадать участникам мероприятия).Для самых юных читателей будет работать площадка с настольными играми и раскрасками.3+