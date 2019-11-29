Концерт лауреатов Международного фестиваля-конкурса искусств «Беларусь – моя песня!» пройдет в Самаре

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1 декабря 2019 года в 13.00 в Доме дружбы народов Самарской области (г.о. Самара, ул. Воронежская, 9) пройдёт концертная программа «Свята разам з сябрамi» лауреатов XV Международного белорусского детско-юношеского фестиваля-конкурса искусств «Беларусь – моя песня!» в рамках празднования национального белорусского праздника «Дажынкi» (Дожинки).На Самарской земле проживает свыше 9 тысяч белорусов. Фестиваль стал их визитной карточкой.17 ноября 2019 г. в Доме дружбы народов Самарской области прошёл очный отборочный тур фестиваля-конкурса. Фестиваль этого года юбилейный – он проходит уже в пятнадцатый раз. Как и в предыдущие годы, в нем принимают участие творческие коллективы и солисты организаций белорусов ближнего и дальнего зарубежья, детские самодеятельные коллективы и солисты из общеобразовательных, музыкальных школ и школ искусств, центров внешкольного образования и развития детей Самарской области, представляющие богатство и многообразие белорусской культуры. Регулярное участие молодёжи в фестивальных мероприятиях позволяет ей приобщиться к культуре белорусского народа, к его традициям и обычаям.Фестиваль проводится в виде конкурсов по нескольким номинациям: хореографическое искусство и вокальное творчество, художественное слово и изобразительное искусство. Основные критерии оценки – соответствие тематике фестиваля, яркая передача белорусского национального колорита и высокий уровень исполнительского мастерства. Лауреаты фестиваля награждаются дипломами, памятными наградными статуэтками и сладкими подарками.В состав жюри входят известные деятели культуры и искусства, хореографы, вокалисты, преподаватели высших учебных заведений искусств, профессора, доценты высших музыкальных учебных заведений России и стран СНГ. Они проводят мастер-классы и круглые столы с обсуждением конкурсных выступлений, а также обмениваются мнениями.Фестиваль искусств «Беларусь-моя песня!», этого года, не только юбилейный, но и уже в третий раз по статусу - международный. На участие в заочных турах фестиваля прислали заявки творческие коллективы и солисты белорусских организаций из регионов России, Латвии, Беларуси, Италии, Аргентины, Украины, Казахстана. По заочной форме участия лауреатами фестиваля признаны участники из Москвы, Санкт – Петербурга, Риги, Минска, Могилёва, Неаполя, Казани, Тольятти, Безенчука, с. Богатое Самарской области. Только от самарских городских и областных учебных заведений поступило свыше 80 заявок с представлением в конкурсной программе номеров белорусской тематики.