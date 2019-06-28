IX Всероссийский фестиваль студий творческого развития «Оперение - 2019» пройдет в Самаре

145

29 июня в Самаре состоится открытие IX Всероссийского фестиваля студий творческого развития «Оперение - 2019». Более 320 участников из 9 городов России соберутся в МТЛ «АРЕНА» на яркий, творческий, полный счастливых эмоций праздник. Гвоздём церемонии открытия станет показ благотворительного спектакля «Поколение Маугли».Проект проведения фестиваля поддержан творческим лидером и наставником студий творческого развития «Оперение» - народным артистом России, кинорежиссёром Константином Хабенским, а также лично губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, министерством культуры Самарской области. Организатором IX Всероссийского фестиваля студий творческого развития «Оперение - 2019» выступает БФ «Небезразлично» при поддержке региональных властей и бизнеса.С 29 июня по 5 июля студийцы будут обмениваться опытом, творческими задумками. Реализовать самые яркие фантазии и креативные идеи им помогут педагоги и VIP-гости - известные российские актёры и режиссёры. На открытии фестиваля, которое состоится в 29 июня в МТЛ «АРЕНА» (г.Самара), выступит победительница телевизионного шоу «Ты супер!», в недавнем прошлом участница тольяттинской Студии творческого развития «Оперение» Диана Анкудинова.В этом году гостями волжской земли станут студийцы из 9 российских городов: Казани, Уфы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тольятти, Сочи, Иваново. Всего более 320 ребят приедут к нам, чтобы погрузиться в мир искусства.Фестиваль «Оперение - 2019» обещает стать одним из наиболее заметных событий культурной жизни не только Самарской области, но и всей России. Напомним, 2019 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным - Годом театра. И это ещё больше привлекает внимание к любым событиям, связанными с миром современного театра.Уникальность «Оперения - 2019» ещё и в том, что в день открытия фестиваля в Самаре состоится показ музыкального спектакля «Поколение Маугли». Это - крупнейший благотворительный театральный проект России. Постановка является обладателем Премии Станиславского 2014 г., номинантом английской премии SABRE Awards 2015 г., лауреатом «Премии Рунета 2015» в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации». Мюзикл «Поколение Маугли» можно увидеть 29 июня в Самаре - в МТЛ «АРЕНА».Шествие участников фестиваля «ОПЕРЕНИЕ – 2019» по набережной Самары пройдёт 29 июня с 16 до 17 ч.ОТКРЫТИЕ фестиваля и показ мюзикла «Поколение Маугли» состоятся 29 июня в МТЛ «АРЕНА» (г.Самара) в 18 ч. - 6+