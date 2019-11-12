IV Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2019» пройдет в Самаре
12 ноября 2019 11:16
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В Самаре пройдет IV Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2019», посвященный празднику День народного единства.
Фестиваль проводят Местная общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей г. Самары», Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Самарской области», при поддержке Администрации городского округа Самара, при информационной поддержке ГКУ СО «Дом Дружбы народов».
Фестиваль пройдет 16 ноября в МБУК «Дом культуры «Заря» по адресу: город Самара, проезд 9 мая, д 16. Начало в 12.00.
В фестивале примут участие национальные творческие коллективы национальных центров: русский, казахский, чувашский, мордовский, татарский, башкирский, коллективы школ искусств, общеобразовательные школы, учащиеся колледжей города Самары. В фойе пройдет выставка народного прикладного творчества.
Программа фестиваля:
11.00 - 12.00 – регистрация участников, размещение выставок;
12.00 - 12.15 – торжественное открытие фестиваля, приветствие почетных гостей и организаторов фестиваля;
12.15 -14.15 – концертная программа (выступление творческих семей, коллективов и индивидуальных исполнителей);
14.15– награждение участников фестиваля; закрытие фестиваля и отъезд участников, сообщает портал "Все мы - Россия".
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