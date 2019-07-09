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Новости /  Общество /  Культура  

III Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и обрядовых действ «Злат венец» пройдет в Самарской области

9 июля 2019 12:48
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III Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и обрядовых действ «Злат венец» пройдет в Самарской области
Он входит в проект «Культурное сердце России».

С 12 по 14 июля в с. Приволжье м.р. Приволжский Самарской области состоится III Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и обрядовых действ «Злат венец» (6+).
В этом году он включен в программу общественного проекта «Культурное сердце России».
Фестиваль-конкурс направлен на развитие и сохранение историко-культурной самобытности народов, населяющих Приволжский федеральный округ.
В этом году фестиваль проводится в девятый раз, сначала он имел статус районного, потом межмуниципального, областного и с 2015 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Самарской области получил новый статус - межрегиональный.

В фестивале принимают участие самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители, работающие в фольклорном жанре, самодеятельные театральные коллективы, сохраняющие и пропагандирующие традиционный музыкально-песенный фольклор народов, населяющих Приволжский федеральный округ, а также мастера декоративно-прикладного творчества и ремесленники.
В 2019 году в проекте примут участие более 300 человек - творческие коллективы из Самарской, Оренбургской и Саратовской областей, а также из Республик Марий Эл, Башкортостан, Мордовия, Чувашия, а также мастера декоративно-прикладного творчества и ремесел из Самарской области.
Трехдневная программа планируется насыщенной и интересной.
12 июля в 20:00 на Центральной площади с. Приволжье пройдет интерактивная фольклорно-танцевальная программа «Приволжская вечерка».
В программе вечерки знакомство с творческими коллективами из Приволжского федерального округа – участниками фестиваля-конкурса, хороводы, кадрили и народная дискотека.

13 июля в 11:00 в Усадьбе Самариных с. Приволжье состоится торжественная церемония открытия фестиваля-конкурса.
В 12:00 начнется конкурсная программа «На серебряных водах».
На протяжении всего дня будут работать интерактивные площадки с играми, хороводами, обрядовыми действами, мастер-классами, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел «Город мастеров».
В 15:30 состоится торжественная церемония награждения участников фестиваля-конкурса.
14 июля в 10:00 состоятся концертные программы творческих коллективов из Приволжского Федерального округа «А все кумушки домой» в сельских домах культуры с. Бестужевка и с. Кашпир м.р. Приволжский.

Оценивать конкурсные выступления участников будет высокопрофессиональное компетентное жюри под председательством Петра Сорокина, заведующего отделом народно-певческого искусства ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», заслуженного артиста России, лауреата Премии Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.
Члены жюри: Наталия Бикметова, профессор, заведующая кафедрой хорового и сольного народного пения музыкально-исполнительского факультета (консерватории) ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», кандидат искусствоведения; Татьяна Мачкасова, доцент кафедры хорового и сольного народного пения музыкально-исполнительского факультета (консерватории) ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», руководитель фольклорного ансамбля «Ладушки», член фольклорной комиссии Самарского отделения Союза композиторов России; Ирина Ермакова, заведующая отделом традиционной культуры, исследований и информации ГБУК «Агентство социокультурных технологий», заслуженный работник культуры Самарской области.
По итогам конкурсных выступлений в каждой номинации «Фольклорная песня» и «Фольклорный театр» и в каждой из трех возрастных категорий (первая возрастная группа: от 9 до 14 лет (дети), вторая возрастная группа: от 14 лет и старше (взрослые); третья возрастная группа: смешанные коллективы) жюри определит лауреатов I, II, III степени, которые будут награждены дипломами и ценными подарками.
По решению организационного комитета независимо от номинации и возрастной категории будет вручен Кубок «Злат Венец» от главы муниципального района Приволжский.
6+


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