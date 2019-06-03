I Международный фестиваль «Денис Мацуев и друзья» пройдет в Самаре
3 июня 2019 09:54
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С 3 по 5 июня на нескольких площадках г. Самары впервые состоится Международный фестиваль «Денис Мацуев и друзья».
В течение трех дней будет звучать классическая, современная и джазовая музыка в исполнении народного артиста России Дениса Мацуева и признанных мастеров мирового уровня. Также фестиваль познакомит слушателей с новым поколением молодых и талантливых музыкантов.
3 июня на сцене Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) в рамках открытия фестиваля Денис Мацуев выступит с Академическим симфоническим оркестром Самарской филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста России Михаила Щербакова.
В программе: С.В. Рахманинов. Концерт №4 для фортепиано с оркестром, рапсодия на тему Паганини.
В концерте также примут участие юные талантливые музыканты Александра Конунова (скрипка) (в программе - И. Брамс, концерт для скрипки с оркестром), Елисей Мысин (фортепиано) (в программе - В.А. Моцарт, концерт №3 (1 часть).
4 июня в Самарской государственной филармонии состоится сольный концерт Дениса Мацуева (фортепияно).
В программе: Л. Бетховен. Соната для фортепиано до мажор №3; С.В. Рахманинов. Вариации на тему Корелли для фортепиано; П.И. Чайковский. «Размышление» Большая соната для фортепиано.
5 июня «Денис Мацуев и друзья» приглашают в Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) на концерт джаза.
Программа «И классика, и джаз»: Денис Мацуев (фортепияно), Шенда Рулл (вокал), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна) и победители ТВ-конкурса «Синяя птица» Даниил Гулевич (ударные), Анастасия Тюрина (Балалайка), Софья Тюрина (Саксофон).
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