Государственный Волжский русский народный хор отправился в гастрольный тур.

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Волжские песни прозвучат в городах Подмосковья (Рязань, Раменское, Мытищи, Реутов, Зеленоград), а также в Москве и Владимире.В концертную программу вошли лучшие номера и новые постановки. Она объединяет хоровое пение, сольное исполнение, яркие танцы и слаженную хореографию с виртуозными трюками.Юной публике покажут сказочный спектакль «Царевна-лягушка» по мотивам одноименной русской народной сказки.Мероприятия пройдут в следующих городах:10 октября 2019г., г. Рязань. Московской области, Рязанская областная филармония (концерт в 19:00)11 октября 2019 г., г. Раменское. Московской области, Муниципальное учреждение культуры. Культурно-досуговый центр «Сатурн» (концерт в 19:00);12 октября 2019 г., г. Мытищи, Московская область, Муниципальный дворец культуры «Яуза» (концерт в 18:00);13 октября 2019г., г. Воскресенск, Московской области, Дом культуры «Гармония» (концерт в 18:00);14 октября 2019г., г. Реутов, Московской области, Дом культуры «Мир» (концерт в 19:00);15 октября 2019г., г. Зеленоград, Московской области, Культурный центр «Зеленоград» (концерт в 19:00);26 октября 20196г., г. Владимир. Владимирской области. ГАУК Владимирская областная филармония (спектакль для детей в 12:00);26 октября 2019г., г. Владимир, ГАУК Владимирская область, Владимирская областная филармония (концерт в 18:00).27 октября 2019г., г. Москва, Московской области, Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» (спектакль для детей 12:00);27 октября 2019г., г. Москва, Московской области, Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» (концерт в 19:00), сообщает пресс-служба облправительства.